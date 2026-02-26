Правителството на Гюров:

26 февруари 2026, 14:02 часа 279 прочитания 0 коментара
Варшава готви метрото за убежище за 100 хил. души при война (ВИДЕО)

Властите в полската столица подготвят метрото да служи като укритие и бомбоубежище за гражданите в случай на война или друга криза. Това е част от нова програма, наречена "Подземен щит" (Podziemna Tarcza). Кметът на града Рафал Тшасковский представи план, според който станциите на метрото ще бъдат адаптирани да служат като укрития и складове за ресурси за граждани при извънредни ситуации, включително при война. 

Метростанциите ще могат да приютят едновременно повече от 100 000 души. 

Ще се използват техническите помещения и неизползваеми пространства за складове за аварийно оборудване — вода, одеяла, разтегателни легла, спални чували и др.

Градът вече закупува генератори и други необходими съоръжения за функциониране на тези укрития, така че при нужда да разполагат с цялото необходимо оборудване, вода и енергия.

Планирани са хиляди единици различно оборудване - и това е само началото на подготовката, по думите на кмета.

