Варшава готви метрото за убежище за 100 хил. души при война (ВИДЕО)

Властите в полската столица подготвят метрото да служи като укритие и бомбоубежище за гражданите в случай на война или друга криза. Това е част от нова програма, наречена "Подземен щит" (Podziemna Tarcza). Кметът на града Рафал Тшасковский представи план, според който станциите на метрото ще бъдат адаптирани да служат като укрития и складове за ресурси за граждани при извънредни ситуации, включително при война.

Метростанциите ще могат да приютят едновременно повече от 100 000 души.

Ще се използват техническите помещения и неизползваеми пространства за складове за аварийно оборудване — вода, одеяла, разтегателни легла, спални чували и др.

Градът вече закупува генератори и други необходими съоръжения за функциониране на тези укрития, така че при нужда да разполагат с цялото необходимо оборудване, вода и енергия.

Планирани са хиляди единици различно оборудване - и това е само началото на подготовката, по думите на кмета.

Is Poland preparing for war? Warsaw mayor shows emergency supplies in the subway



Emergency storage facilities are being set up in the Warsaw subway in case of crisis situations. The mayor presented the equipment already stockpiled: mess kits, thermoses, canteens, sleeping bags,… pic.twitter.com/3bddXFfu6R — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2026