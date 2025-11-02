Мистерия в затвора: Как един извит прът доведе до последици

Властите в Гърция откриха метален прът в затвора Коридалос в столицата Атина. Става въпрос за 15-сантиметров прът, който бил извит в единия край, но и обвит в плат. Той бил скрит в затворническа килия в лечебно заведение за затворници. За затворническата мистерия разказва гръцкото издание Kathimerini. Прътът е открит в четвъртък от затворническите власти, съобщи до медиите гръцката полиция, пише още гръцкото издание.

За какво служела технологията?

Мистерията е разгадана и се оказа, че мистериозната пръчка е била част от инженерната мисъл на затворниците.

Пръчката е била внимателно скрита в механизъм за отваряне на прозорец в килия, в която са били настанени двама гръцки затворници. И двамата затворници са били предадени на прокуратурата и срещу тях е образувано досие. Изглежда това е било част от по-голям план за оргазиниране на бягство, но гръцките власти не дават повече подробности.

Обръщаме внимание, че прътът обаче бил открит по време на проверка в лечебно заведение за затворници, а претърсването е извършено в присъствието на прокурор и със съдействието на специализирани полицейски части.

Припомняме обаче, че през август властите в северния град Кастория започнаха издирване след като затворник избягал от леглото от хирургичното отделение на градската болница. Затворникът, който е бил под охрана, докато е получавал лечение, е избягал при неясни обстоятелства. ОЩЕ: Измъкна се от хирургичното отделение: Издирват затворник в Гърция