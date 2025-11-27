Плодове, които ще ви спасят от запека

Хроничният запек засяга много хора и макар да изглежда безобиден, може да доведе до главоболие, подуване на корема, газове и силно главоболие, да не забравяме и огромното чувство на неудовлетвореност. Освен пиенето на достатъчно вода и упражненията, консумацията на плодове с високо съдържание на фибри помага на хората да постигнат редовна дефекация, защото тези храни увеличават обема на изпражненията и ги правят по-меки.

Забравете за лекарствата: Този зеленчук ще ви помогне да се справите със запека

Къпини

Къпините осигуряват 7,6 грама диетични фибри на чаша. Неразтворимите фибри в къпините помагат за движението на отпадъците през червата, като същевременно предотвратяват твърдите изпражнения, които са едновременно болезнени и трудни за преминаване. Къпините също така улесняват храносмилането благодарение на съдържанието си на полифеноли и антиоксиданти, които се борят с възпалението в червата. Изследванията показват, че къпините, заедно с други видове плодове, помагат на хора с случаен запек. Можете да редувате къпини с боровинки

Малини

Малините са плод с високо съдържание на фибри, защото осигуряват 8 грама фибри на чаша. Неразтворимите фибри в малините действат за увеличаване на обема на изпражненията, като същевременно подобряват движението на дебелото черво, което предотвратява натрупването на отпадъци. Антиоксидантите, открити в малините, действат за намаляване на чревното подуване, което води до по-добра функция на червата.

Гуава

Съдържанието на фибри в плода гуава възлиза на 3 грама на 100 грама, като се състои предимно от неразтворими фибри, които увеличават обема на изпражненията. Плодът съдържа витамин С и антиоксиданти, които си сътрудничат, за да защитят чревната лигавица. Проучванията показват, че консумацията на гуава подобрява чревната функция и консистенцията на изпражненията, което води до нормално изхождане. Диетичните фибри в тези плодове насърчават развитието на полезни чревни бактерии, което установява балансирана храносмилателна система, бореща се със запека.

Авокадо

Авокадото съдържа 10 грама фибри, включително разтворими фибри, които спомагат за поддържане на мекотата на изпражненията и лесното им преминаване. Съдържанието на фибри в авокадото работи със здравословните мазнини и жизненоважните хранителни вещества, за да създаде балансирана чревна среда, като същевременно минимизира възпалението. Изследванията показват, че консумацията на авокадо води до по-добра функция на червата и помага за лечение на запек.

Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел и не замества медицински съвет.

Круши

Една круша съдържа 5-6 грама фибри, които се състоят както от разтворими, така и от неразтворими фибри. Комбинацията от видове фибри в крушите спомага за създаването на обем в изпражненията, като същевременно привлича вода към дебелото черво, което води до по-меки и по-лесно управляеми изпражнения. Храносмилателният процес се ускорява благодарение на сорбитола, който се среща естествено в крушите. Изследванията показват, че консумацията на круши с кората им ще подобри производството на изпражнения и ще ги направи по-консистентни.