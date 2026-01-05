300 тона олио се разляха в Днипро след руска атака с дронове, 35 товарни вагона дерайлираха в Русия (ВИДЕО)

Около 300 тона олио се разляха по пътищата на украинския град Днипро след атака с дронове на руските въоръжени сили, която е унищожила завод, собственост на американската компания Bunge. Кметът Борис Филатов съобщи на 5 януари в Telegram, че общинските работници почистват, хвърлят пясък и смес, но пътуването по засегнатите участъци ще бъде невъзможно за около 2-3 дни. "Ето защо, когато стоите в задръствания по пътищата, моля, не псувайте, а кажете думи на благодарност към тези, които работят в тези условия", призова той.

Russian forces struck the American-owned Oleina oil plant in Dnipro, causing a massive spill with streets flooded in sunflower oil. The facility is owned by U.S. company Bunge. Mayor Borys Filatov shared footage of the strike. pic.twitter.com/8BfcAuo8JN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2026

"Руснаците бомбардираха АМЕРИКАНСКА собственост, защото заводът е собственост на компанията Bunge от Сейнт Луис, Мисури", подчерта Филатов.

Bunge е производител на Oleina - една от най-популярните марки бутилирано слънчогледово масло в Украйна. Заводът в Днипро е предприятие за преработка на слънчогледово семе с напълно интегрирани операции по смилане, рафиниране и бутилиране.

По-рано днес се появи видео, което показва как дрон удря високоволтови линии и експлодира, преди да достигне целта си в Днипро. Там е предизвикан пожар. Нанесени са щети на промишлен обект, превозни средства и електропровод, съобщиха от регионалната администрация.

A drone attack on Dnipro sparked a fire and damaged an industrial site, vehicles, and a power line, according to the regional administration. Footage shows a Russian UAV hitting high-voltage lines and exploding before reaching its target. pic.twitter.com/KeTWA8dM1x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2026

Атака срещу Харков и Запорожие

Енергийната инфраструктура на Харков е била повредена в резултат на руска атака, твърдят местните власти. Пет ракетни удара, нанесени от руската армия на 5 януари, са засегнали енергийни обекти, каза кметът Игор Терехов. Той съобщава за значителни щети. Няма съобщения за жертви или ранени.

Един човек е загинал при нападение в Запорожие. Според Иван Федоров, ръководител на регионалната военна администрация, руски дрон е атакувал един от районите на града. Атаката е причинила пожар в багер. Шофьорът му е загинал на място.

Товарни вагони дерайлираха в Амурска област на Русия

Същевременно 35 вагона на товарен влак са дерайлирали на участъка Гонжа-Гудачи от Трансбайкалската железопътна линия в Амурска област - т.е. в Далечния изток на Русия. Това съобщиха от регионалния отдел на Министерството на извънредните ситуации и Руските железници.

Дерайлирането е нанесло щети на железопътната инфраструктура и влаковете по този участък са спрени. Очакват се закъснения на пътническите влакове. Три спасителни влака са изпратени на мястото на инцидента.

36 freight wagons derailed on the Gudachi-Gonzha section in Russia’s Amur region, damaging railway infrastructure and suspending all movement on the line. No injuries or environmental risks were reported. Passenger train delays are expected. An investigation has started. pic.twitter.com/NXaIBpx81y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2026

Според службите за спешна помощ няма пострадали и не е установена заплаха за околната среда. Причината за инцидента все още не е обявена.

