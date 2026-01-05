Любопитно:

300 тона олио се разляха в Днипро след руска атака с дронове, 35 товарни вагона дерайлираха в Русия (ВИДЕО)

05 януари 2026, 16:48 часа 215 прочитания 0 коментара
300 тона олио се разляха в Днипро след руска атака с дронове, 35 товарни вагона дерайлираха в Русия (ВИДЕО)

Около 300 тона олио се разляха по пътищата на украинския град Днипро след атака с дронове на руските въоръжени сили, която е унищожила завод, собственост на американската компания Bunge. Кметът Борис Филатов съобщи на 5 януари в Telegram, че общинските работници почистват, хвърлят пясък и смес, но пътуването по засегнатите участъци ще бъде невъзможно за около 2-3 дни. "Ето защо, когато стоите в задръствания по пътищата, моля, не псувайте, а кажете думи на благодарност към тези, които работят в тези условия", призова той.

"Руснаците бомбардираха АМЕРИКАНСКА собственост, защото заводът е собственост на компанията Bunge от Сейнт Луис, Мисури", подчерта Филатов.

Още: Бащата на драконите, планирал операция "Паяжина": Васил Малюк подаде оставка

Bunge е производител на Oleina - една от най-популярните марки бутилирано слънчогледово масло в Украйна. Заводът в Днипро е предприятие за преработка на слънчогледово семе с напълно интегрирани операции по смилане, рафиниране и бутилиране.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По-рано днес се появи видео, което показва как дрон удря високоволтови линии и експлодира, преди да достигне целта си в Днипро. Там е предизвикан пожар. Нанесени са щети на промишлен обект, превозни средства и електропровод, съобщиха от регионалната администрация.

Атака срещу Харков и Запорожие

Енергийната инфраструктура на Харков е била повредена в резултат на руска атака, твърдят местните власти. Пет ракетни удара, нанесени от руската армия на 5 януари, са засегнали енергийни обекти, каза кметът Игор Терехов. Той съобщава за значителни щети. Няма съобщения за жертви или ранени.

Един човек е загинал при нападение в Запорожие. Според Иван Федоров, ръководител на регионалната военна администрация, руски дрон е атакувал един от районите на града. Атаката е причинила пожар в багер. Шофьорът му е загинал на място.

Още: Хиляди без ток в Краснодарския край. 356 свалени дрона над Русия за 24 часа (ВИДЕО)

Товарни вагони дерайлираха в Амурска област на Русия

Същевременно 35 вагона на товарен влак са дерайлирали на участъка Гонжа-Гудачи от Трансбайкалската железопътна линия в Амурска област - т.е. в Далечния изток на Русия. Това съобщиха от регионалния отдел на Министерството на извънредните ситуации и Руските железници.

Дерайлирането е нанесло щети на железопътната инфраструктура и влаковете по този участък са спрени. Очакват се закъснения на пътническите влакове. Три спасителни влака са изпратени на мястото на инцидента.

Според службите за спешна помощ няма пострадали и не е установена заплаха за околната среда. Причината за инцидента все още не е обявена.

Още: Z-каналите се занимават с Венецуела: Ние защо не направихме така с Украйна? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
товарен влак Харков Амурска област война Украйна Днипро атака с дронове
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес