05 януари 2026, 17:02 часа 485 прочитания 0 коментара
Нападнаха дома на Джей Ди Ванс в Охайо (СНИМКИ)

Мъж е бил задържан, след като е причинил имуществени щети, включително счупени прозорци, в дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в щата Охайо, съобщиха от американската секретна служба в понеделник (5 януари). Малко след полунощ нападателят е бил задържан от служители на службата (Сикрет сървис), а след това е бил арестуван от полицията в Синсинати за имуществени щети.

Ванс и съпругата му не са били в къщата

"Къщата е била празна по време на инцидента, а вицепрезидентът и семейството му не са били в Охайо", заявиха от Сикрет сървис.

Ванс и съпругата му Ъша са купили къщата за около 1,4 милиона долара през 2018 г. в квартал Ийст Уолнът Хилс в Синсинати, който се намира по брега на река Охайо и източно от центъра на града, гласят данните на счетоводната служба на окръг Хамилтън, цитирани от ABC News.

Счупени са били няколко прозореца в дома на вицепрезидента на САЩ. Местните медии съобщават, че около полунощ неизвестен мъж е бил забелязан да тича около къщата. Заподозреният не е влязъл вътре. Арестът е станал близо до дома на Ванс.

