Нападнаха дома на Джей Ди Ванс в Охайо (СНИМКИ)

Мъж е бил задържан, след като е причинил имуществени щети, включително счупени прозорци, в дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в щата Охайо, съобщиха от американската секретна служба в понеделник (5 януари). Малко след полунощ нападателят е бил задържан от служители на службата (Сикрет сървис), а след това е бил арестуван от полицията в Синсинати за имуществени щети.

Ванс и съпругата му не са били в къщата

"Къщата е била празна по време на инцидента, а вицепрезидентът и семейството му не са били в Охайо", заявиха от Сикрет сървис.

Още: След като Макрон показа мускули: Джей Ди Ванс отиде да тренира с военноморските тюлени (СНИМКИ)

⚡ BREAKING: Attack on JD Vance’s home



Several windows were smashed overnight at the home of the U.S. vice president.



Local media report that around midnight an unidentified man was seen running around JD Vance’s residence in the state of Ohio. At the time of the incident, the… pic.twitter.com/gMmPQSGM42 — NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2026

Ванс и съпругата му Ъша са купили къщата за около 1,4 милиона долара през 2018 г. в квартал Ийст Уолнът Хилс в Синсинати, който се намира по брега на река Охайо и източно от центъра на града, гласят данните на счетоводната служба на окръг Хамилтън, цитирани от ABC News.

Счупени са били няколко прозореца в дома на вицепрезидента на САЩ. Местните медии съобщават, че около полунощ неизвестен мъж е бил забелязан да тича около къщата. Заподозреният не е влязъл вътре. Арестът е станал близо до дома на Ванс.

Още: Съпругата на Джей Ди Ванс без халка, а той прегръща вдовицата на Кърк: Какво се случва в Белия дом? (СНИМКИ)