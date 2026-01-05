След Мадуро: ЕК видя възможност за демократичен преход във Венецуела

Събитията във Венецуела през последните дни създават възможност за демократичен преход, ръководен от венецуелския народ, заяви говорител на Европейската комисия. Той подчерта, че настоящият президент Николас Мадуро "няма легитимност да бъде президент" и призова за мирен преход към демокрация.

Говорителят уточни, че ЕС зачита законността на демократично избраните лидери и настоя управлението на Венецуела да бъде определено от венецуелския народ. Сред ключовите фигури за предстоящия диалог трябва да бъдат Едмундо Гонсалес, смятан за победител на последните президентски избори през 2024 г., и носителката на Нобелова награда за мир и лидер на опозицията Мария Корина Мачадо.

По повод действията на САЩ и изявлението на президента Доналд Тръмп, че временно ще поеме управлението на Венецуела, говорителят отказа да коментира конкретно тези стъпки, като посочи само, че "тези, които са демократично избрани", трябва да управляват страната. Още: Италия определи намесата на Тръмп във Венецуела за легитимна. Макрон не одобрява

Той индиректно изключи като законен лидер вицепрезидента Делси Родригес, която временно бе поела президентските функции с решение на Върховния съд.

Грендландия

"Чухме изявленията, не сме информирани за обсъждане с наши представители за Гренландия", каза говорителят в отговор на въпрос дали коментарите на Тръмп са координирани с Европа. Говорителят добави, че ЕС поддържа думите на премиера Йенс-Фредерик Нилсен: "Гренландия не е недвижим имот, който може да бъде купен от някого." Още: "Тигрицата" на Мадуро: Коя е Делси Родригес?

"Гренландия има автономност и може да е интересна от много гледни точки, но това не може да излиза извън интерес към бизнес и инвестиции", добави говорителят.

Той добави, че върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас е обсъждала ситуацията по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и призова за спазване на международното право.