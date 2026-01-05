Кабинетът подаде оставка:

Заради силния вятър: Паднали клони и висящи ламарини в Перник

05 януари 2026, 16:38 часа 310 прочитания 0 коментара
Заради силния вятър: Паднали клони и висящи ламарини в Перник

На над 15 сигнала, свързани с аварии, причинени от силния вятър в Перник, са реагирали пернишките пожарникари, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Венцислав Алексов, цитиран от БНТ.

Основно пожарникарите са били на терен, за да окажат техническа помощ, като са работили по отстраняването и обезопасяването на висящи ламарини от покривни конструкции, паднали големи клони и други подобни. Венцислав Алексов съобщи още, че към момента няма пострадали хора, автомобили или сгради.

Още: Опасно време: Жълт код за силен вятър в понеделник

Експертът "Връзки с обществеността" в Община Перник Адриан Скримов каза, че в областния град не е имало сериозни инциденти. Единствено е било съборено голямо иглолистно дърво в района на Младежкия дом. Инцидентът е от 3 януари.

Подобна ситуация е имало ден по-късно в Западния парк. От днес има постъпил сигнал за висяща опасна ламарина, която е била на покрива на Гимназията с преподаване на чужди езици "Симеон Радев". На място е работил екип на Аварийно-спасителния отряд.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Мощен вятър предизвика щети във Враца: Ето колко е бил поривът (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
силен вятър паднали дървета битов инцидент паднали клони
Още от Перник
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес