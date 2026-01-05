Германия: Имаме въпроси за свалянето на Мадуро. Отбраната на Гренландия може да обсъдим в НАТО

Гренландия принадлежи на Дания, а НАТО може да обсъди укрепване на нейната отбрана, ако това е необходимо. Това заяви днес германският министър на външните работи Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс.

Пред репортери в Литва Вадефул заяви, че Германия има въпроси към САЩ относно свалянето от власт на венецуелския президент Николас Мадуро и подчерта, че венецуелският народ трябва сам да определи бъдещето на страната си чрез свободни и честни избори, след като американският президент Доналд Тръмп по-рано заяви, че САЩ ще управляват страната.

САЩ трябва "да обяснят на международната общност въз основа на какво трябва да бъдат оценявани действията, на които станахме свидетели през последните няколко дни, но това все още не се е случило", заяви говорител на германското правителство на редовна пресконференция.

Относно Гренландия Вадефул подчерта, че островът е част от Дания. "И тъй като Дания е член на НАТО, Гренландия, по принцип, също ще бъде отбранявана от НАТО", добави той.

"Ако има по-нататъшни изисквания за укрепване на отбранителните усилия във връзка с Гренландия, тогава ще трябва да обсъдим това в рамките на Алианса", добави Вадефул.

