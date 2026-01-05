ЕЦБ бие тревога за Гърция: Реалните заплати намаляват заради инфлацията

Реалните заплати в Гърция се увеличават по-бавно от инфлацията. Така се понижава се стандартът на живот на гърците заради спад на покупателната способност, става ясно от данните в проучването на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирано от БНР. На практика доходите на гърците се стопяват от огромните разходи за живот, най-вече скъпите хранителни стоки, високите цени на ток и отопление, както и високите наеми, става ясно от анализа.

Покупателната способност на гърците рязко спада

Икономисти коментират, че правителството се опитва да намали разликата между приходи и разходи с програми и помощи за отопление, за смяна на електрическите уреди в домовете, с плащане на един наем за млади семейства с деца, както и помощи за пенсионерите. Въпреки това покупателната способност на гърците рязко спада, според проучването на ЕЦБ.

Според прогнозите ръстът на реалната заплата в Гърция и през следващата година ще остане под средния ръст за евросъюза.

При инфлация, която остава над 2,2%, всяко номинално увеличение на заплатите, което не достига тази стойност, всъщност означава намаляване на реалния разполагаем доход, както се предвижда да е и тази година, посочват още от ЕЦБ.

