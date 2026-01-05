Само 1 от 10 украинци иска да ходи на избори преди прекратяване на огъня

Само 10% от украинците смятат, че избори трябва да се проведат преди прекратяване на огъня. Това означава, че все повече граждани на страната отказват да отидат до урните във времена на агресивна война, водена от Руската федерация, защото е отчетен спад от 11% спрямо данните за септември 2025 г., сочи ново проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS). Нуждата от президентски и парламентарни избори в Украйна е основен наратив на Кремъл, който твърди, че Володимир Зеленски е нелегитимен държавен глава.

Вот за избор на нов президент обаче не се проведе, когато трябваше, именно заради войната, подпалена от диктатора Владимир Путин. Според Конституцията на Украйна мандатът на държавния глава се замразява във военно положение. Зеленски неведнъж е заявявал, че е готов за избори и за референдум за мирното споразумение и статута на Донбас, но ако е гарантирана сигурността и няма обстрели от страна на руските сили - нещо, което Кремъл отхвърли.

Проучване на KIIS, проведено наскоро, показа, че рейтингът на украинския лидер остава висок, както и че на украинските граждани не им се ходи на избори по време на война.

Ако има примирие, 23% от украинците подкрепят провеждане на избори

На 5 януари институтът отбелязва, че в случай на прекратяване на огъня и гаранции за сигурност, 23% от респондентите подкрепят провеждането на избори. В същото време социолозите отбелязват тенденция към увеличаване на този показател - в течение на годината, от март до декември, той се е повишил от 9% на 23%.

"В същото време мнозинството – 59% (63% през септември) – продължава да настоява, че избори са възможни само след окончателно мирно споразумение и пълно прекратяване на войната", отчита KIIS.

Рейтингът на Зеленски остава висок, има лек спад

Резултатите от проучването показват, че сред тези, които имат доверие във Володимир Зеленски, преобладаващото мнозинство е за провеждането на избори едва след окончателно мирно споразумение. Само 3-4% смятат, че избори трябва да се проведат незабавно, дори преди края на военните действия.

Сред тези, които не вярват на президента, мненията са различни. Тези, които „по-скоро“ не вярват на Зеленски, също в по-голямата си част (61%) отлагат въпроса за изборите до сключването на окончателно мирно споразумение. Само 11% искат избори преди края на военните действия, а други 22% смятат, че би било подходящо да се проведат след прекратяване на огъня с гаранции за сигурност.

И само сред онези, които „напълно“ не вярват на Зеленски, има значително търсене на избори в близко бъдеще. Сред тях 28% настояват за избори в близко бъдеще, дори преди края на войната, а 34% – след примирие с гаранции за сигурност.

Рейтингът на Зеленски е 59% одобрение и 35% неодобрение. В предишното си проучване KIIS съобщи, че е отчел как 61% от украинците имат доверие в украинския президент, а 32% не му вярват.

Проучването е проведено от 26 ноември до 29 декември 2025 г. Чрез телефонни интервюта са анкетирани 101 украински граждани на възраст над 18 години, избрани чрез случайна извадка от мобилни телефонни номера във всички региони на Украйна - с изключение на окупираните от Русия земи.

Формално, при нормални обстоятелства, статистическата грешка на такава извадка не надвишава: 4,1% за показатели, близки до 50%; 3,5% за показатели, близки до 25%; 2,5% за показатели, близки до 10%; и 1,8% за показатели, близки до 5%.