Тръмп: Заемаме се с Гренландия след 2 месеца. Гренландия: Стига фантазии

"Стига толкова." Това написа министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен в социалните мрежи в отговор на неколкократните заплахи на американския президент Доналд Тръмп за поемане на контрола над острова.

"Стига толкова натиск. Стига толкова намеци. Стига толкова фантазии за анексия. Отворени сме за диалог и дискусии, но това трябва да стане чрез подходящите канали и в съответствие с международното право", категоричен е Нилсен.

Специално на страницата си във Facebook той пише за липсата на уважение от страна на САЩ към народа на Гренландия:

"Отношенията между народите се изграждат върху взаимно уважение и върху международното право.( ...) Ние сме демократично общество със самоуправление, свободни избори и силни институции. Нашата позиция е твърдо основана на международното право и международно признатите споразумения. Това не се поставя под въпрос.

Правителството на Гренландия продължава работата си спокойно и отговорно. Включваме се в диалог, защитаваме интересите си и отстояваме международните правила, които обвързват и нашите партньори.

Няма причина за паника.

Но има всички причини да се изкажем срещу липсата на уважение."

Той коментира конкретно и публикацията в Х на блогърката и съпруга на високопоставен съветник на Тръмп - Кейти Милър, за която писахме вчера и която показва Гренландия в цветовете на американското знаме с надпис "СКОРО". Това Нилсен определи като "неуважително".

И подчерта: "Държавата ни не се продава, а бъдещето ни не се решава от постове в социалните мрежи."

"Ще се занимаем с Гренландия след 2 месеца"

Припомняме, че във вчерашния ден в интервю за списание The Atlantic президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ имат нужда от Гренландия, за да сигурят националната си сигурност. На въпрос дали операцията на американските специални сили във Венецуела ще има последствия и за Гренландия той отговори така - нека хората сами си преценят. Още: Дания в паника: САЩ нямат право да анексират наши територии. Нова американска провокация (СНИМКА)

И добави следната фраза: "Ще се занимаем с Гренландия след около два месеца. Нека поговорим за Гренландия след 20 дни."

Редица европейски държави днес изразиха солидарност с Дания, тъй като Гренландия е автономна част от територията й - сред тях са Швеция, Норвегия, Финландия, Франция. "Не може да има промяна на границите чрез сила", подчерта говорителят на френското Външно министерство Паскал Конфраврьо.