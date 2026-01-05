Фицо осъди Тръмп за Венецуела, но така заби и нож в гърба на Путин (ВИДЕО)

Словашкият премиер Роберт Фицо, доказал се като един от най-приятелски настроените към Кремъл евролидери, атакува "великите сили" на фона на американската операция във Венецуела от 3 януари, при която бе задържан и отведен в САЩ президентът Николас Мадуро. Ръководителят на правителството в Братислава каза, че "днес суперсилите правят буквално каквото си искат" и че "напълно са заличили съществуването на международното право".
"Ако една страна е голяма и силна, тя не действа демократично и справедливо. А когато иска да действа демократично и справедливо, вече не е голяма или силна", заяви Фицо във видеообръщение.
Още: Орбан с прогноза за Венецуела и цената на петрола
"За съжаление, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е на колене", добави той във връзка с нарушеното спазване на международното право от страна на "суперсилите". "А Съветът за сигурност на ОССЕ, без реформи и последващо подсилване на върховенството на правото, остава беззъб".
Slovak Prime Minister Robert Fico:— Clash Report (@clashreport) January 5, 2026
Superpowers today do literally whatever they want.
They have completely erased the existence of international law. pic.twitter.com/d59PRBkaD2
Така, без да назовава поименно Руската федерация, Роберт Фицо на практика осъди действията на режима на диктатора Владимир Путин в Украйна. Словашкият премиер често посещава Москва, отхвърля пакети с помощи за Украйна на ниво ЕС и се противопоставя срещу нови санкции спрямо Русия, особено във връзка с петрола.
Още: "Украйна е черна дупка": Фицо се надпреварва с Орбан кой първи да я блокира за ЕС (ВИДЕО)
Фицо осъди "петролната авантюра" на САЩ
Роберт Фицо продължи с критиките по адрес на Тръмп. "Въпреки факта, че не можем да направим нищо, дори и символично, трябва да осъдя и отхвърля категорично тази последна американска петролна авантюра. Дори и на цената, че тази моя ясна и последователна позиция може за известно време да влоши политическите отношения между Словакия и САЩ", каза той за операцията във Венецуела.
Slovak PM Fico “condemns” Trump:— Clash Report (@clashreport) January 5, 2026
Despite the fact that we can’t do anything, not even symbolically, I must unequivocally condemn and reject this latest American oil adventure.
Even at the cost that this clear and consistent position of mine may, for a certain time, politically… pic.twitter.com/A1MSWSQdlZ
Все пак обаче опита да смекчи тона: "Трябва да призная едно нещо на Тръмп - той не оправда решението си с фалшиви аргументи за необходимостта да се разпространява демокрацията или да се защитават правата на човека, както биха направили от администрацията на Байдън или всеки предишен американски президент. Той говори открито за контрола над венецуелския петрол и навлизането на американски компании във венецуелската петролна индустрия".
Slovak Prime Minister Robert Fico:— Clash Report (@clashreport) January 5, 2026
I have to give credit to Trump for one thing: he did not falsely justify his decision by the need to spread democracy or protect human rights, as the Biden administration or any previous American President would have done.
He spoke openly… pic.twitter.com/2ugC6SzSmR
Още: "Фицо помага на мафията": Промени в съдебната система изкараха хиляди на протести в Словакия (ВИДЕО)