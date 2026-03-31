Стармър постави ултиматум на стачкуващите медици

Премиерът Киър Стармър даде 48 часа на Британската медицинска асоциация (БМА) да прекрати шестдневната стачка на лекарите в Англия след Великден или ще загуби 1000 допълнителни места за обучение. Това съобщaва BBC. Стармър заяви, че решението на лекарския съюз да отхвърли предложената им сделка и да обяви 15-ия си отказ от дългогодишния спор е "безразсъдно". БМА обяви стачката, след като стана ясно, че лекарите ще получат 3,5% увеличение на заплатите си тази година. Синдикатът посочи, че това не е достатъчно, като се има предвид, че се очаква инфлацията да се повиши поради войната с Иран и факта, че заплащането на младите медици, не е в крак с инфлацията от 2008 г. насам.

Какви са исканията на медиците?

1000-те допълнителни места за обучение, които трябваше да бъдат създадени тази година, са част от пакет от правителствени мерки, които да доведат до създаването на общо най-малко 4000 допълнителни специализирани позиции през следващите три години. Преговорите се водеха от началото на януари след две стачки през ноември и декември.

Още: Стармър отвърна твърдо на Тръмп. Саудитска Арабия - скритият двигател за по-голяма война с Иран

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг твърди, че не може да предложи на лекарите с лекарски кабинет по-високи заплати, след като през последните три години им е било увеличено общо с близо 30%. Увеличението от 3,5%, което ще им бъде дадено през април, е препоръчано от независимия орган за преглед на заплатите и обхваща всички медици.

Стачката, която трябва да започне следващата ще бъде най-дългата от спора - само веднъж преди лекари-ординатори са участвали в шестдневна стачка. Двете страни водят преговори от време на време през последната година.

БMA твърди, че въпреки увеличението на заплатите през последните три години, заплащането на лекарите специализанти все още е с една пета по-ниско, отколкото през 2008 г., след като се вземе предвид инфлацията. Синдикатът отбелязва, че има недостиг на работни места, когато лекарите преминават към специализирано обучение в началото на третата година - тогава те избират в коя област на медицината, като обща практика или хирургия, искат да се специализират.

Миналото лято имаше 30 000 кандидати за около 10 000 работни места, въпреки че някои от тях бяха лекари, кандидатстващи от чужбина. Ето защо разширяването на местата за обучение беше критична част от преговорите.

Още: И в Германия опознаха трагедията на българското здравеопазване (ВИДЕО)