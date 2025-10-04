Стената от дронове срещу Русия скара ЕС. Украински лов на руски войници с FPV дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Провокациите с дронове в Европа явно изобщо няма скоро да спрат, след като летището в Мюнхен за втора поредна нощ беше принудено да спре работа. Именно летищата в различни европейски държави досега, както и военни бази, станаха цел на провокации – и провокациите показаха уязвимостта на НАТО срещу безпилотни летателни апарати, при това след вече над 3,5 години опит от войната в Украйна колко опасни и ефективни като оръжие са дроновете – Още: Въпреки обещанието: Летището в Мюнхен отново бе затворено заради дронове.

Тази седмица, в датската столица Копенхаген, където също се появиха неидентифицирани дронове и затвориха местното летище през изминалата седмица, се състоя неформалната среща на Европейския съвет. Припомняме, че Дания е временен председател на ЕС. Точно на срещата основна тема е била т.нар. стена от дронове, която Брюксел иска да изгради като отговор на руските провокации. И в Копенхаген е имало сериозни разногласия за стената, съобщава Politico.

Основните линии на спорове – колко ефективен е проектът и колко ще струва. Европейският комисар по въпросите на отбраната Андриус Кубилюс, който е бивш премиер на Литва, настоява, че говорената вече рамка от 1 млрд. евро ще покрие Полша и балтийските държави за по-малко от година – т.е. за по-малко от година там ще бъдат изградени и наложени системи за борба с дронове. Логично, намиращите се в непосредствена близост до Русия и Беларус страни-членки на НАТО настояват за по-бързи действия. Но държави като Италия и Гърция, които са по-далеч, поставят под въпрос концепцията, защото Брюксел иска тя да бъде реализирана с пари от бюджета на ЕС т.е. пари от всички страни-членки и защото считат, че стената от дронове трябва да пази (облагодетелства) всички, не само Източния фланг на НАТО. А източните държави призовават за солидарност така, както в миналото е имало солидарност в ЕС по други проблеми – Ковид, световната финансова криза.

Френският президент Еманюел Макрон е категоричен: "Трябва да сме наясно – няма перфектна стена, която да пази Европа, говорим за 3000 километра граница". Германският канцлер Фридрих Мерц също е критикувал много сериозно сегашната концепция.

"Стената от дронове може да работи регионално – в балтийските страни можете да изградите статична защита. Но дроновете са само началото - ако искате да спечелите, трябва да се прицелите в главата: командване, логистика и производствен капацитет", обобщава Кристиан Мьолинг, анализатор по отбрана и програмен директор във фондация "Бертелсман".

На фона на това развитие в Копенхаген, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) публикува графика с числа за руските въздушни удари в Украйна дотук през 2025 година – както брой на дронове, така и на ракети, при това по дни. Простото заключение – дроновете са ежедневние, за използване на ракети е необходимо известно натрупване от производство, иначе Русия е неспособна да ги употребява всеки ден в количество, което да е по-мащабно. През септември има само 4 руски въздушни атаки, в които са ползвани над 10 ракети и само по 1 с над 40 на всеки 2 седмици от август насам. Дроновете и крилатите ракети се ползват в по-голям брой, за да ангажират и претоварят украинската ПВО, а балистичните ракети, които са по-малко на брой, се употребяват за прецизни удари по набелязани предварително цели, заключва ISW – Още: Украйна успява да прехваща вече шест пъти по-малко руски ракети

Тръмп вече е много бесен на Путин

Междувременно, Financial Times публикува материал, според който американският президент Доналд Тръмп е побеснял заради действията на руския диктатор Владимир Путин в последните месеци. Защо – защото Тръмп му е предложил за мир в Украйна условия Крим да бъде признат международно за руски, да бъдат вдигнати санкции срещу Русия и американците да работят с руснаците в Арктика за добив на полезни изкопаеми, като споделят необходимата на Москва технология и техника за осъществяване на проектите. Но Путин е поискал повече – четирите още незавладяни изцяло от армията му след 3,5 години пълномащабна брутална война украински области (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска) да бъдат отстъпени на Русия, отделно и смяната на властта в Киев, което е изкарало Тръмп извън кожата му, според материала. Затова и САЩ помагат по-активно с разузнавателни данни за украинските удари по руски петролни рафинерии, които само за два месеца предизвикаха невиждана криза за бензин в Русия – Още: Украйна успешно порази руската рафинерия КИНЕФ чак в Ленинградска област (ВИДЕО)

В Полша беше открит най-големия тренировъчен център за украински военни, който може да приеме до 1200 души военен персонал. Участие в инициативата взема Норвегия, с инструктори, но центърът всъщност ще е платформа за размяна на боен опит двустранно – от НАТО към Украйна и от Украйна към НАТО.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За трети пореден ден няма особена промяна във военната активност в Украйна на дневна база съгласно официалните украински данни. На 3 октомври е имало 159 бойни сблъсъка, което е само с 3 по-малко спрямо 2 октомври. Руснаците са хвърлили 142 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 32 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 25 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4433 изстреляни снаряда, като това е с около 170 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 6264 FPV дрона, което е с около 350 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Russian assault troops after storming Ukrainian positions... pic.twitter.com/gzAhJjA658 — WarTranslated (@wartranslated) October 3, 2025

Основният руски фокус си остава Покровск – 56 отбити руски пехотни атаки там съгласно украинските данни. Още 28 са станали в съседното от юг Новопавловско направление. По-голяма руска активност е имало в северната част на Харковска област, при Вовчанск – 13 руски пехотни атаки (долните видеокадри показват лов на руски войници с FPV дронове в горите недалеч от жп гарата на Вовчанск, а руският военнопропаганден телеграм канал „Два майора“ коментира, че в този район, до Синелниково, имало руско тактическо настъпление), а 12 са станали в Лиманското направление. 10 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление – оттам руските сили се мъчат да стигнат до Константиновка и да пробият северния фланг на Покровск.

unit Murchiki of the 57th Motorized Brigade hit Ru soldiers in area Vovchansk, Kharkiv region, Ukraine

0:04-0:14 50.291204, 36.921473

0:15-0:27 50.281982, 36.920246@GeoConfirmed pic.twitter.com/nVwIkTe4np — Auditor (@auditor_ya) October 3, 2025

(КАРТА) Седми корпус на десантно-щурмовите сили на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) направи обзор за случващото се в района на Добропиля. Корпусът предупреждава, че руската армия продължава да опитва да обкръжи Покровск, има нови възможности пред руснаците да прережат една от украинските логистични линии западно от Покровск – с дронове. Същевременно корпусът отчита увеличаване на руските жертви – 1851 убити и ранени руски войници през септември спрямо 1456 през август. И още – над 50% повече свалени „Шахед“-и над Покровск през септември спрямо август заради употреба на дронове-прехващачи от украинците. Отделно, все по-често руски диверсионни групи са уцелвани с FPV дронове още при подхода им за атака на украинските отбранителни позиции. Същото важи с пълна сила и наобратно – видеокадри от руска атака с FPV дронове срещу украински войници показва, че украинците държат позиции в южните покрайнини на Покровск, за които руснаците твърдят, че са техни:

(КАРТА) За Новопавловското направление и Днепропетровска област украинският телеграм проект Deep State отчита пълно очистване от руски войници на четири села – Сосновка, Хорошево, Новоселовка и Синчево. Сега руснаците отново щурмуват Новоселовка и Синчево. Информацията е потвърдена и от лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна, който изтъква, че ресурсите на руската армия в жива сила намаляват заради големите загуби във войната, дадени досега предвид руската тактика за щурмове тип пушечно месо.

Ukraine’s 23rd Mechanized Brigade has released footage from Sosnivka, confirming full control by Ukrainian forces over both Sosnivka and Vorone in the Velykomykhailivka sector. pic.twitter.com/DKVflW8lQb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 3, 2025

Поглед и към Маринка, която се намира на юг в Донецка област и от която предишната година тръгна руското настъпление през Угледар и Велика Новоселка, за да се стигне до сегашната ситуация руски сили да преминават в граничната част на Днепропетровска област. Според ТАСС, в Маринка в момента живее един човек, след като там бяха водени жестоки боеве над 2 години и всичко беше изравнено със земята от руските обстрели:

(КАРТА) Продължава да расте и недоволството в руските военни канали в Телеграм заради граничния район на област Суми и Курска област. Има данни за украинска атака от юг, срещу Олексиевка (Алексеевка) и руски твърдения, че засега атакуващите украински части са удържани в линия от горска растителност, която обаче е на под 100 метра от самото село. В цитирания по-горе обзор на ISW има препратка към един от руските военни блогъри, който следи специално т.нар. северна групировка на руската армия – той съобщава, че има промяна в командването на 30-ти руски мотострелкови полк и се опасява, че това ще доведе до допълнителен хаос.

Вчера стана ясно, че удар с руски FPV дрон е убил френският фотожурналист Антоан Лаликан – в Донецка област. Смъртта му беше потвърдена и от френския президент Еманюел Макрон. Лаликан е носил ясни отличителни знаци, че е журналист, което не го е спасило. При атаката е ранен и украинският журналист Георгий Иванченко – двамата са работили за известната украинска медия Kiyv Independent. Каква опасност са FPV дроновете - вижте долното видео за още едно потвърждение.

Close call. A soldier from the Freedom of Russia Legion intercepted a Russian fiber-optic FPV drone just moments before it struck his vehicle on the Zaporizhzhia front. pic.twitter.com/EeAednLSqQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 3, 2025

