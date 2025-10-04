Въпреки обещанието: Летището в Мюнхен отново бе затворено заради дронове

Двете писти на международното летище в Мюнхен бяха затворени снощи заради забелязани дронове. Това става за втори път за по-малко от денонощие, а десетки полети са анулирани или отклонени, което блокира около 6500 пътници, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс, пише БТА. Рано тази сутрин летището отложи планираното възобновяване на дейност в 5 часа местно време заради забелязани дронове и посъветва пътниците да поддържат контакт с авиокомпаниите.

ОЩЕ: Защо на Европа ѝ е толкова трудно да се справи с дроновете? Анализ

Припомняме, че руският диктатор Владимир Путин заяви в отговор на угоднически въпрос за появата на неидентифицирани дронове в много европейски държави, най-вече скандинавските - "Няма повече (да правя така)". Всъщност въпросът беше защо той праща дронове - питането стана факт в рамките на годишната среща на дискусионния клуб "Валдай". ОЩЕ: Няма повече дронове - нито във Франция, нито в Дания (ВИДЕО)

Предпазна мярка

"Германският контрол на въздушния трафик ограничи полетите на Мюнхенското летище като предпазна мярка заради непотвърдени полети на дронове и ги отмени до второ нареждане", се казва в изявление на летището, публикувано на сайта му.

По-късно летищните власти съобщиха, че 23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени. "Подобно на миналата нощ летището и авиолиниите се погрижиха за пътниците. Предоставени са походни легла, одеяла, напитки и закуски", съобщават от летището.

Първите отклонени полети заради забелязани дронове са били в 20:35 часа снощи.

ОЩЕ: ЕК: Европейската стена срещу дронове ще защитава целия континент

Международното летище в Мюнхен беше затворено за няколко часа и в четвъртък вечерта, след като в небето край него бяха забелязани дронове.

През последните седмици забелязани дронове станаха причина за затварянето на няколко летища в Европа, а властите на някои страни обвиниха Русия за инцидентите. Кремъл отрече всякакво участие.

ОЩЕ: Дронове над военна база в Белгия въпреки обещанието на Путин "Няма да правя повече така"

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт вчера обеща да внесе законопроект, който да улесни полицията да внася искания до военните да свалят дронове.