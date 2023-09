Столтенберг изненадващо пристигна при Зеленски: Украйна е все по-близо до НАТО (ВИДЕО)

Столтенберг е изразил убеждението си, че е само въпрос на време Украйна официално да стане член на Алианса. Украинският лидер заяви това на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО, на която призова членовете на военния съюз да снабдят Киев с още ПВО системи.

"Радвам се, че мога да приветствам генералния секретар на НАТО в Украйна, радвам се, че можем да проведем конструктивен разговор. Днес това е разговор между де факто съюзници и е само въпрос на време Украйна да стане де юре член на Алианса. Ние правим всичко възможно, за да се приближим до този момент. Украйна вече защитава общото пространство на свободата, което обединява всички членове на НАТО, а победата на Украйна в тази непровокирана и престъпна война, която беше разгърната от Русия, е гаранция за осигуряване на дългосрочна сигурност и мир, и то не само за нашата държава, но и за целия континент", заяви Зеленски.

Той благодари на международните партньори за помощта и подчерта, че резултатите от сътрудничеството с НАТО са очевидни, включително създадените "танкова", "самолетна" и други коалиции, които укрепват украинската отбрана и функционират успешно.

Според президента има сътрудничество и в различни области - от разузнаването до киберзащитата. Украйна успешно използва и усъвършенства оръжията по натовски стандарт.

"Самата реалност е доказателство, че членството на Украйна в Алианса ще бъде абсолютно естествено и ще укрепи както Украйна, така и НАТО", подчерта Зеленски.

Припомняме, че по време на срещата на върха на Алианса във Вилнюс през лятото Украйна не получи покана за членство, тъй като се намира във война, но може да се възползва от допълнителни гаранции за сигурността и да има глас в съюза като част от Съвета Украйна-НАТО.

Зеленски днес отбеляза, че е обсъдил с генералния секретар на НАТО всички ключови въпроси на отбраната, ситуацията на бойното поле и нуждите на украинските военни.

"Сигурен съм, че можем да продължим да оказваме натиск върху агресора, така че Русия само да отстъпи и да загуби", подчерта украинският президент.

Той призова страните членки на НАТО да пратят на Киев още повече системи за противовъздушна отбрана. Като аргумент посочи няколкото поредни масирани руски атаки с иранските дронове "Шахед" от изминалите дни.

"Обсъдихме най-неотложните нужди на Украйна и следващите стъпки в подкрепата на НАТО. Колкото по-силна става Украйна, толкова по-близо сме до прекратяване на руската агресия", отбеляза Столтенберг.

Honoured to be back in Kyiv to meet President @ZelenskyyUa. We discussed #Ukraine’s most urgent needs&the next steps in #NATO’s support. The stronger Ukraine becomes, the closer we are to ending Russia’s aggression. pic.twitter.com/6otciNMbJl