Страх от размножаване и поскъпване: Руснаците се презапасяват с презервативи

Руснаците са започнали да купуват презервативи на едро по-често на фона на покачващите се цени и спекулациите за евентуален недостиг на конрацептивното средство. През пролетта на 2026 г. продажбите са достигнали рекордни нива. Някои от купувачите са взимали 100 пакета наведнъж, натрупвайки запас за една до три години. Пазарът очаква по-нататъшно увеличение на цените. Според предварителни доклади цените могат да се повишат с приблизително 30% поради геополитическото напрежение около Иран.

Криза

Освен това запознати с индустрията предупреждават за възможно увеличение от приблизително 20% поради проблеми с доставките на латекс от Малайзия и Тайланд.

👩‍❤️‍💋‍👩 Condom boom in Russia!



People are buying them in bulk — even large imported packs of 100 have disappeared from warehouses. The reason? Fear of rising prices, media report.



Or maybe Russians simply don’t want to follow Putin’s push for higher birth rates? What do you think? pic.twitter.com/1tSSef9AHc — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2026

Припомняме, че руски власти отчаяно се борят с нежеланието на гражданите си да допринасят за раждаемостта в страната. Според управляващите намаляващият брой на родените деца в страната не се дължи на бедност, липса на жилище или песимизъм относно бъдещето, а на „неправилното“ поведение на самите граждани. Това доведе до поредица от инициативи, в които демографската политика се превръща в откровен абсурд. Всички тези мерки, обаче, не водят до желания резултат.

