Ето това е най-добрият азотен тор за домати, тиквички, ягоди и малини, ще направи чудеса с реколтата

Не е нужно да прибягвате до изкуствени торове, за да осигурите на градинските си растения всичко необходимо в началото на сезона. Роговите стърготини, естествен източник на азот, са отличен органичен тор за пролетта. Какво представлява този тор и как се използва? Ето най-важните съвети.

Много градинари искат да подхранват растенията си по екологично чист начин. Вместо да използват изкуствени торове, те избират органични – направени от естествени съставки, които освобождават хранителните вещества бавно и равномерно. Един от най-добрите са роговите стърготини, които могат лесно да бъдат закупени в супермаркети и градински центрове (особено в началото на сезона).

Този изцяло натурален тор се произвежда от рога и копита на говеда, които се почистват, сушат и смилат в специални мелници. Те са страничен продукт от месната промишленост.

Още: Има отличителна миризма, но действа безотказно: Натурално средство изтребва вредителите по овошките

За градинаря най-важният фактор несъмнено е съставът на този органичен тор.

Какво съдържат роговите стърготини?

Тъй като те са получени предимно от животински протеини, съставът им е доминиран от азот, който е в много високи дози – в зависимост от източника, този основен елемент може да достигне 12-15%. Струва си да се отбележи, че количествата фосфор, калий и сяра са незначителни – по-малко от 1%.

Още: Градинският хибискус ще цъфти непрекъснато през цялото лято, ако започнете да торите през март

Роговите стърготини са бавнодействащ, дълготраен тор. Скоростта на действието им зависи от размера на частиците. Повечето налични продукти имат доста големи частици (приблизително 5 мм), така че освобождават азот бавно, в продължение на много месеци (дори над шест месеца). Струва си обаче да потърсите и рогово брашно, което осигурява по-бързи резултати, защото поради по-финото си смилане, частиците му са с размер по-малък от 1 мм. Действа 2-3 месеца.

Как да торите с рогови стърготини?

Роговите стърготини са доста универсален органичен тор. Те могат да се използват за всички растения, които изискват азотно торене, защото не променят pH на почвата – така че са подходящи и за киселиннолюбиви видове.

Кои растения трябва да се торят с рогови стърготини?

Още: Кога да засаждате рози за буйни цъфтежи в градината

Плодови храсти - малини, ягоди, боровинки, цариградско грозде, френско грозде и други.

Плодови дървета - сливи, ябълки, праскови, кайсии, череши и вишни.

Декоративни растения - рододендрони, рози, хортензии, клематиси, туи и лаврови листа.

Зеленчуци - домати, краставици, чушки, тиквички, тиква, целина, картофи и кръстоцветни.

Още: Как и кога да подрежете крушата, така че да има богата реколта

Както виждате, стърготините са универсален тор, който действа като енергиен стимулатор. Как да ги използвате правилно, за да подпомогнете растенията си и да стимулирате растежа им? Просто ги разпределете равномерно по лехите и бордюрите, след което ги смесете с горния почвен слой и полейте. Този тор действа бавно, така че си струва да го приложите в началото на пролетта, за да могат растенията да се възползват от освободения азот през периода на интензивен растеж. Може да се използва и в късна есен.

Дозата стърготини зависи от нуждите на растението от азот. Обикновено се използват една или две шепи от този тор (60-120 г/м²). Опитните градинари често комбинират стърготините с гранулиран оборски тор или зрял компост в съотношение 1:1. Това осигурява на растенията комплекс от основни хранителни вещества.