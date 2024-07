Стрелецът на Тръмп е събирал информация и за Кейт Мидълтън

Томас Матю Крукс - който направи опит за покушение срещу Доналд Тръмп, а след това беше убит, е търсил информация и за Кейт Мидълтън. Според разследване на ФБР Крукс е събирал данни за принцесата на Уелс и е свалял нейни снимки на телефона и лаптопа си, пише "Daily Mail".

Освен от Мидълтън и Тръмп, стрелецът се е интересувал още от президента Джо Байдън, директора на ФБР Кристофър Рей и главния прокурор на САЩ Мерик Гарланд. Не е ясно защо Крукс е събирал информация за принцесата на Уелс, която е единственият човек, който не е американец, в списъка с интереси на нападателя.

