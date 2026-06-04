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Сурово месо и кръв: В Армения сервираха символична вечеря на Путин (СНИМКИ)

04 юни 2026, 12:34 часа 728 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Сурово месо и кръв: В Армения сервираха символична вечеря на Путин (СНИМКИ)

Руски опозиционери организираха протест срещу намесата на Русия в арменските избори, като сервираха символична вечеря, състояща се от сурово месо, щедро гарнирано с кръв, за диктатора Владимир Путин. Участниците, носещи маски на Путин, проведоха акцията си пред руското посолство в Ереван.

По думите им по същото време в посолството се е провеждало закрито събитие с участието на руски служители и дипломати.

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Припомняме, че както съобщихме по-рано, според западни разузнавателни източници Кремъл планира да прехвърли приблизително 100 000 руски арменци от Русия в Армения, за да гласуват срещу Никол Пашинян. Очаква се това да струва на Москва около 50 милиона долара.

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Армения Владимир Путин руско посолство арменски парламентарни избори
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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