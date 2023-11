Светлинно шоу: Осветиха най-новите кули на базиликата „Саграда Фамилия“ (ВИДЕО)

Светлинното шоу е било в неделя.

То идва на фона на това, че емблематичната атракция се приближава към завършване - случва 141 години след началото на строителството. ОЩЕ: Почина архитектът, ръководил строежа на Саграда Фамилия в Барселона

VIDEO: 🇪🇸 Barcelona's Sagrada Familia lights up new towers



A celebratory light show graced the newest towers of Barcelona's Sagrada Familia basilica on Sunday as the iconic attraction moves closer to completion, 141 years after construction started pic.twitter.com/e2VGBfkopK