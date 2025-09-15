"Свободата е по-важна от хляба - без нея нямате нищо": Бившият кмет на Херсон след 3 години в руски плен (ВИДЕО)

"Все още не мога да повярвам, че наистина съм свободен", казва Володимир Миколаенко - бившият кмет на украинския град Херсон, който бе отвлечен от руснаците на 18 април 2022 г. и държан в затворническа колония в Русия, след като отказа да сътрудничи с окупаторите. Мъжът, прекарал в плен три години и четири месеца, е почти неузнаваем от глада и лишенията, на които е бил подложен: Неузнаваем от глад: Освободиха от плен похитения кмет на Херсон, отказал да сътрудничи на руснаците (ВИДЕО).

Той се завърна в родината си точно навреме за Деня на независимостта, 24 август 2025 г. Най-дълго 65-годишният Володимир Миколаенко е бил държан в колония № 7 в село Пакино във Владимирска област на Руската федерация. Делял е килия с украински войник и украинския журналист Дмитро Хилюк, като в крайна сметка военният не бил разменен, когато Миколаенко бил освободен. Самият войник е развил сериозни психически проблеми.

"Ако имах избор, щях да кажа: „Вземете Дмитро и онзи човек. Той има шанс да се възстанови чрез рехабилитация, медицинска интервенция. Има шанс да се спаси това дете. Но, за съжаление, той остана там. Именно за такива деца трябва да се грижим... Защото там убиват всички както физически, така и морално. Това боли", казва Владимир Миколаенко пред BBC-Украйна в интервю, проведено две седмици след освобождаването му.

Подкрепа за военнопленниците

Бившият кмет на Херсон се завръща при семейството си и в родината си със спомена за историите на другите затворници. Не всички от тях оцеляват. Друг войник, който му е бил съкилийник, е загинал по време на размяната. "Този човек просто обичаше живота. Попита ме кой е по-зле – аз или той? Аз му отговорих: "Физически е по-трудно за нас, по-възрастните, но психически е много по-трудно за вас, младите. Аз имам семейство. Имам внуци, на които да предам наследството си. Те ще продължат моето семейство и работа. А тези млади хора не знаят дали ще имат бъдеще", разказва Миколаенко.

Колаж: Actualno.com

Сега Володимир Миколаенко планира да участва в акции в подкрепа на военнопленниците и техните семейства, за да напомни на хората за онези, които остават в руски плен.

Свободата - най-голямата ценност

Той се подготвя психически за среща с Херсон - все още не е виждал града, който е частично разрушен от руски бомби, ракети и дронове. След като руските сили го окупираха в началото на пълномащабната инвазия, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) си върнаха областния център през ноември 2022 г.

Херсон е неговият дом. Володимир Миколаенко е роден и израснал там и в продължение на много години е бил общински съветник. От 2014 до 2020 г. е кмет. В тази си роля той се прослави с това, че публично отхвърли проруските нагласи. По време на окупацията на Херсон руски пропагандист го попита пред камерата дали Роман Шухевич, командирът на Украинската въстаническа армия, е герой. Армията е създадена от украински националисти през 40-те години на XX век и води въоръжена съпротива срещу нацистите и съветската власт. Володимир Миколаенко отговори с "да", защото Шухевич се е борил за Украйна.

"Изпратиха ми видеоклип за това как изглежда градът сега. Гледах го. Ужасно е. Веднага щом лекарите ми позволят, ще отида там", казва той. "Ще го възстановим и, ако е необходимо, ще го защитим". Отбелязва, че все още му е странно да бъде свободен, въпреки че за хората около него това е нещо обичайно. "За някои хора свободата е нещо като призрак", казва Миколаенко и добавя, че най-важното не е да имаш храна в хладилника, а "именно свободата". "Ако ви я отнемат, няма да имате нито колбаси, нито хляб. Няма да имате нищо. Ценете тази свобода".

Володимир Миколаенко се гордее с това как невъоръжените цивилни граждани на Херсон защитиха тази воля в началото на руската окупация на града през март 2022 г. Хиляди хора излязоха на митинги, когато руски танкове и снайперисти стояха на стотици метри от тях. Бившият кмет на града поведе колона от жители на Херсон на един от първите такива народни протести, където хората се изказаха срещу руската окупация и подкрепиха страната си.

Причините за руската окупация на Херсон: "Не може без предателство"

Самият Миколаенко се записа в териториалната отбрана на града в първите дни на руската инвазия. Той си спомня, че толкова много доброволци дошли във военните регистрационни и наборни служби, че в даден момент вратите трябвало да бъдат затворени. Но също признава, че тези тревожни първи дни на руската инвазия донесли и големи разочарования. Първо, вражеските колони успяват да навлязат в областта и да напреднат към града много бързо – оказва се, че пътищата не са били минирани.

"Държавното ръководство заяви, че тази граница е затворена и няма начин чуждестранни войски да преминат оттам. Но за два-три часа те вече можеха да са на левия бряг (на река Днепър, бел. ред.) около Херсон. Защо се случи това? Много е трудно да се отговори. Имам категоричен отговор, но не искам да го налагам на обществото. Струва ми се, че това не би могло да се случи тук без предателство", казва бившият кмет.

Снимка: Facebook, Володимир Зеленски

Второ, представители на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), прокуратурата, полицията и Държавната служба за извънредни ситуации напускат града, преди руската армия да нахлуе. Херсон е защитаван от териториалната отбрана - група доброволци, командвани от кадрови офицери. Те нямат средства дори да блокират входовете на града.

"Херсон остана без хората, които трябваше да го защитят. Не ставаше въпрос само за военни, но и за служители на правоохранителните органи... Не искам да поставям етикети на нашите правоохранителни органи, но, за съжаление, сред хората, които действително излязоха да защитят града, видях само момчета от патрулната полиция", спомня си Володимир Миколаенко.

Или "сътрудничество" с окупаторите, или "яма"

Когато руските войски навлизат в града, бившият кмет остава там. Един от тогавашните лидери на окупационните власти - местният блогър Кирил Стремусов - му се обажда и му предлага "пост". Ако откаже да сътрудничи на Руската федерация, Миколаенко ще бъде изпратен "в ямата", тоест в затвора, създаден от руснаците в Херсон.

Володимир Миколаенко отказва такова сътрудничество и скоро след това е примамен на среща и арестуван от представители на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ). Обвинен е в „максимално възпрепятстване“ на настъплението на руските войски в Херсон.

"Те вярваха, че са влезли завинаги, че "Русия никога няма да напусне това място". Казаха ми да се съглася да сътруднича. Казаха ми: "Или публично признаваш новото правителство, или отиваш в затвора, откъдето никога няма да излезеш. Ако не си съгласен с нас, семейството ти също ще страда". По това време имах дете, което живееше с друг член на семейството ми, и много се тревожех за него", споделя Миколаенко. Окупационните сили арестуват само него.

В руски плен: "Ти не си цивилен, ти си военен"

Така започва неговият плен. По време на инспекции от името на руския комисар по правата на човека Татяна Москалкова, на Володимир Миколаенко и други цивилни затворници им е казано да се представят като военни. "Оперативните офицери, които ръководят тези институции, дойдоха при нас и ни казаха - вие не сте цивилни, вие сте военни", спомня си той.

Украйна успява да потвърди, че има над 2500 украински цивилни в руски плен. Много от тези хора нямат статут и изглежда, че не съществуват в руската затворническа система. В действителност, според активисти за правата на човека, броят на украинските цивилни затворници може да е дори по-голям.

"Във всяка килия, в която бях, имаше цивилни. Това са терористични актове – да се вземат колкото се може повече заложници. Трудно е да се вземе за затворник човек с оръжие. По-лесно е да отидеш някъде на пазара и да хванеш някого, да го вкараш в затвора "до второ нареждане". Един прост пример - Олександър Фанагей отишъл да събира дърва за огрев в село в Запорожието, където живеел. Решили, че е стрелец или нещо подобно. Той е в затвора от три години и половина", разказва Миколаенко пред BBC.

През трите години и половина, които самият той прекарва в плен, осъзнава следното: "Там разбираш - най-важното е близките ти да са до теб". Всичко останало може да се оправи, преодолее или промени.