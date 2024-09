Сърбия възмутена: Нападнаха сръбската посланичка в Мадрид

В неделя следобед, 8 септември, в центъра на Мадрид е била нападната посланичката на Сърбия в Испания Ирена Шарач. Тя е била атакувана от млад мъж докато говорела по телефона. Съдейки по говора му, мъжът е от албански произход, съобщи N1.

След като я попитал дали е от Сърбия, нападателят ритнал Шарач в гърба и избягал.

Няколко свидетели на инцидента се опитали безуспешно да заловят нападателя преди да пристигне полицията.

Сръбският външен министър Марко Джурич осъди инцидента:

"Категорично осъждам физическото нападение срещу посланик Шарац в центъра на Мадрид. Изискваме пълно разследване и отговорност от всички власти за този възмутителен инцидент и акт на насилие срещу най-висшия дипломатически представител на нашата страна."

Съобщава се, че посланичката е в добро състояние след атаката.

