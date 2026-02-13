Русия сложи край на обмена на студенти с Германия

Русия обяви германска програма за обмен на студенти и преподаватели за "нежелана организация", с което на практика ѝ забранява да действа на територията на страната. Германската служба за академичен обмен съобщи, че е запозната с решението на руското Министерство на правосъдието. Германската служба за академичен обмен се определя като най-голямата организация в света, финансираща международния обмен на студенти и учени, пише ДПА.

На практика решението слага край на академичния обмен между Германия и Русия, който рязко намаля след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 година.

След началото на войната Германската служба за академичен обмен прекрати финансирането на програми за обмен в Русия, но продължи да предоставя възможности на руски граждани да следват в Германия и имаше офис в Москва. В момента около 200 руски граждани получават финансиране от организацията в Германия, при приблизително 10 500 руски студенти, обучаващи се в страната.

