Кола отнесе павилион на спирка

Катастрофа с павилион на спирка е станала тази нощ в Русе. Инцидентът е станал в ранните часове на ул.“Борисова“, предаде БТВ.

Лек автомобил е изгубил управление и се е врязал в автобусна спирка.

При удара колата е отнесла павилиона, изкъртила е стълба с табелата и кафе машината.

За щастие при произшествието няма пострадали хора. От автомобила също няма ранени.

