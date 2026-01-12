Лайфстайл:

Кола отнесе павилион на спирка

12 януари 2026, 11:05 часа 290 прочитания 0 коментара
Катастрофа с павилион на спирка е станала тази нощ в Русе. Инцидентът е станал в ранните часове на ул.“Борисова“, предаде БТВ.

Лек автомобил е изгубил управление и се е врязал в автобусна спирка.

При удара колата е отнесла павилиона, изкъртила е стълба с табелата и кафе машината.

За щастие при произшествието няма пострадали хора. От автомобила също няма ранени.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
