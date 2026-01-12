Кола отнесе павилион на спирка

Катастрофа с павилион на спирка е станала тази нощ в Русе. Инцидентът е станал в ранните часове на ул.“Борисова“, предаде БТВ.
Лек автомобил е изгубил управление и се е врязал в автобусна спирка.
Още: Мъж загина в катастрофа, затвориха път
При удара колата е отнесла павилиона, изкъртила е стълба с табелата и кафе машината.
За щастие при произшествието няма пострадали хора. От автомобила също няма ранени.
Още: Инцидент: Трамвай блъсна кола в София (ВИДЕО)
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.