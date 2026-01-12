Шокиращата трансформация на Мат Деймън за "Одисея" (ВИДЕО)

За да влезе перфектно в ролята си в "Одисея", Мат Деймън не просто се превъплъти като герой от древния мит, но се върна реално към теглото си от тийнейджърските години. 55-годишният носител на "Оскар" разкри, че е свалил около 15 килограма, за да изиграе легендарния гръцки герой в предстоящия епичен филм на Кристофър Нолан "Одисея", достигайки тегло от 167 паунда (равняващи се на около 75 килограма) - число, което не беше виждал още от гимназията.

Промяната

Трансформацията, казва Деймън, се е дължала на дисциплинирани тренировки, строго контролиран режим и една основна промяна в храненето — пълно изключване на глутена. "Бях в наистина добра форма. Свалих много килограми", каза Деймън по време на участието си в подкаста "New Heights" на Травис и Джейсън Келси. "Каза, че ме иска слаб, но силен. Странно е."

След предишните съвместни проекти между Деймън и Нолан, сега режисьорът имал много конкретна физическа визия за "Одисей". За да я постигне, Деймън работил в тясно сътрудничество с лекаря и треньора си и направил решителна промяна. "Буквално, просто заради това друго нещо, което правех с лекаря си, спрях да ям глутен", обясни той. "Обикновено тежах между 185 и 200 паунда (84-90 кг). Целия този филм го изкарах на 167 (75 кг). Не съм бил толкова лек от гимназията насам. Така че имаше много тренировки и наистина строга диета."

Снимките на „"Одисеята" вече приключиха, а първият трейлър може да гледате тук, но според Деймън режимът е останал, като в момента продължава да не приема глутен.

Снимка: Getty Images

Освен диетата, Деймън подчерта последователността като основата на трансформацията си. Сравнявайки подготовката си със сезон в NFL, той описа физическата работа като ежедневен ритъм, а не като временен усилие. "Знаете ли, това е просто част от деня ви. Част от работата ви, нали? Просто се превръща в рутина и всъщност изграждате деня си около всичко това." Доверен треньор също изиграва ключова роля. "Треньорите питат: "Какво правим?" И те могат да се справят с всичко. Просто трябва да имаш ясен цел и да я поставиш."

Неговият настоящ подход е в рязък контраст с една от най-опасните трансформации в кариерата му. За военната драма от 1996 г. „Смелост под огън“ актьорът е свалил между 40 и 50 (около 20 килограма) паунда за около 100 дни — решение, което по-късно призна, че почти е коствало здравето му, пише "Hola!".