Жена пострада при катастрофа на линейка

Възрастна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие с линейка. Инцидентът е станало около 01:20 часа през нощта на 12 януари 202 6г. на път за Спешна помощ в град Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Водачът на специализирания автомобил е изгубил контрол над управлението, напуснал е пътното платно и се е ударил в дърво. В резултат на произшествието по непредпазливост е причинена средна телесна повреда на транспортираната 62-годишна пациентка от Завет, която е със счупена лява глезенна става.

Сблъсък между две коли: Катастрофа на входа на София (СНИМКИ)

Щети

При катастрофата са нанесени значителни материални щети по линейката. Пробата за употреба на алкохол на 39-годишния шофьор е отрицателна. По случая се води досъдебно производство, допълват от Областната дирекция на МВР в Разград. При катастрофа снощи в Разград един човек загина, а няколко пострадаха, припомня БТА.

Още: Трамвай и кола се сблъскаха в центъра на София

Русе

По-рано областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че за повече от шест часа тази нощ второкласният републикански път между град Бяла и село Копривец е бил затворен за камиони над 12 тона заради снегонавявания. В участъка е закъсал тежкотоварен камион, който е бил изтеглен. Общо 27 снегорина обработват републиканската пътна мрежа срещу заледяване. Няма проблеми при преминаването на граничния преход между Русе и Гюргево.

Автомобил влетя в заведение, има пострадали (СНИМКИ)