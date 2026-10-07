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"Там, където един кмет трябва да бъде": Управник застана пред полицията по време на студентски бунт в Париж (ВИДЕО)

07 октомври 2026, 11:26 часа 485 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Там, където един кмет трябва да бъде": Управник застана пред полицията по време на студентски бунт в Париж (ВИДЕО)

Драматични кадри с кмета на Сен Дени - Бали Багайоко, който застана с разперени ръце между жандармерията и протестиращи студенти, взривиха социалните мрежи. По време на поредната вълна от масови студентски и ученически протести в Париж, улиците се превърнаха в арена на сблъсъци. В епицентъра на напрежението се озова кметът Багайоко, който стана звезда в интернет, след като застана точно между полицията за борба с безредиците и разярените демонстранти.

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На видеата, които обиколиха социалните мрежи, се вижда как управникът с отчаяни жестове крещи на униформените да спрат, опитвайки се да предотврати ескалация на насилието срещу младите хора.

Обяснявайки действията си, кметът заяви: "Бях там, където един кмет трябва да бъде – до нашата младеж",

Реакцията му събра милиони гледания и го превърна в символ на съпротивата срещу твърдия подход на властите към социалното недоволство.

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Париж Франция протести ученици ученически протести
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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