Факт е, че преди 5 дни ABC съобщава за намерен мъртъв 33-годишен мъж пред гараж в едно от предградията на Аликанте, като по тялото му имало дупки от куршуми. Вестникът добавя, че имало сигнал за подпален автомобил и че се разглежда версия с него да се е движил убиецът или убийците. В нито един момент не се споменава името на Кузминов – има единствено посочване, че убитият е украинец.

Интересното е, че ТАСС набляга как Кузминов употребявал наркотици, пиел много и постоянно правел скандали. Руската медия обаче не го прави от свое име, а цитирайки малко известен телеграм канал Eureka News, който прокарва версията и който буквално е построен по тертип на руските пропагандни телеграм канали. ТАСС обаче не пропуска да обясни как имало версия, че украинските спецслужби убили Кузминов.

Малко по-късно "Украинская правда" публикува новина, че действително става въпрос за Кузминов. Украинската медия цитира източник от Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна, който обяснява, че руският пилот решил да се премести да живее в Испания.

Кузминов се прочу с дръзко бягство в края на лятото на 2023 година, като успя "да задигне" военен хеликоптер със себе си и да получи 500 000 долара за това: 500 хил. долара: Руският пилот, който се предаде с хеликоптера си, разказа за възнаграждението си (ВИДЕО). Моментално обаче се появиха твърдения в руското информационно пространство, че руските спецслужби са натоварени с това да го ликвидират.

