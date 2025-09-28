Тежки бомбардировачи срещу Украйна: Русия рани хора в Киев, Запорожие и още градове (ВИДЕО)

Русия нанесе масирани удари с ракети и дронове по украинската столица Киев и други градове през нощта на 27 срещу 28 септември, като изстреля тежки бомбардировачи, задействали сирените за въздушно нападение дори в региони, отдалечени от фронтовата линия. Пет руски бомбардировача Ту-95 излетяха от летище "Оленя" в Мурманска област около 1:45 ч. местно време. Около 2:25 ч. военната администрация на град Киев предупреди, че Русия е вдигнала и МиГ-31К, което предизвика въздушна тревога в цялата страна.

В 3:52 ч. украинските въздушни сили издадоха предупреждение, че Русия вероятно е пратила във въздуха още самолети Ту-95 от военновъздушната база "Енгелс".

През цялата нощ рояци от дронове тип „Шахед“ също заплашваха редица украински региони. Бяха съобщени експлозии в Киев, Киевска област, Запорожие, Хмелницка област и Суми. Киев и Запорожие са съобщили за най-тежките щети от атаката досега.

Пораженията в Киев

Пететажна сграда в столицата е частично разрушена, а жилищната инфраструктура е повредена в няколко района, съобщи началникът на военната администрация на града Тимир Ткаченко. Атаката е нанесла щети и на нежилищни сгради и паркирани автомобили.

Най-малко шестима души са ранени, като петима от тях са хоспитализирани, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. „Ракетите все още удрят града“, написа той в Telegram канала си малко след 7 часа тази сутрин, призовавайки жителите да останат в убежищата.

"Пожар избухна в нежилищна сграда в район Соломянски. В Дарницки район отломки паднаха на територията на детска градина", продължи Кличко в съобщение с час 7:48. Отломки са паднали върху жилищна сграда в Святошински район и спасителните служби са на място.

В Киевска област, по време на масовия вражески удар, са избухнали пожари в няколко къщи и сгради в райони извън столицата, съобщиха регионалните власти. Петима души в град Фастив са били ранени – всички са служители на пекарна, която е пламнала по време на атаката.

Щетите в Запорожие

В Запорожие – областната столица на частично окупираната от Русия Запорожкия област в Югоизточна Украйна – атаката е била насочена срещу гражданската инфраструктура, съобщи областният управител Иван Федоров.

Девет къщи и 14 високи сгради са били повредени, каза той. Атаката е нанесла щети и на нежилищни сгради, включително училище и производствени съоръжения на неназовано предприятие. Според Федоров през нощта град Запорожие е бил атакуван най-малко с две вълни ракети и дронове. Първоначално той написа, че са ранени петима души, но после стана ясно, че пострадалите са поне 16, включително деца.

„Коварна тактика, нечовешка жажда за човешко страдание“, заяви Регина Харченко, и.д. председател на Общинския съвет на Запорожие, на сутринта след атаката.

Още атаки и вдигане на полски изтребители

Експлозии са били отчетени и в украинската област Хмелницки. Областният управител Серхий Тюрин потвърди, че противовъздушната отбрана е била активна над региона по време на атаката, но заяви, че според предварителните данни няма жертви и щети.

Що се отнася до североизточната Харковска област, "в резултат на вражески удар с дрон възникна пожар в частна къща", съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Става въпрос за село Малий Бурлук в Купянския район. Пожарът е пламнал на площ от 100 кв.м. Няма жертви и пострадали.

Вчера имаше руска атака и срещу Константиновка в Донецка област - градът се намира много близо до фронта и там се водят тежки сражения. Той е под украински контрол и все още е населен с цивилни граждани.

Полша изпрати изтребители в отговор на масираната атака, както е правила и преди, когато руски удари заплашваха западната част на Украйна. По време на масирана атака на 10 септември тя свали няколко от поне 19 руски дрона, които пресякоха границата и нарушиха полското въздушно пространство. Службите за наблюдение на полетите съобщиха, че на 28 септември Полша е затворила въздушното пространство над Люблин и Жешув поради „непланирана военна дейност, свързана с осигуряване на държавната сигурност“.

