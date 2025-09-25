Нито глътка въздух: Нов украински удар срещу руски завод (ВИДЕО)

Поредна атака с дронове през последното денонощие срещу цел в Краснодарския край в Русия. Видеа в Телеграм показват атаката, има вече и геолокализация къде точно е тя - на фона на кадри, показващи поне един взрив, както и стрелба на руската ПВО, която се мъчи да отбие атаката.

Цел на операцията е Белореченск и местното предприятие за минерални торове "ЕвроХим-Белореченск" (EuroChem-Belorechenskie). Заводът е специализиран в производството на фосфорни и трудно водоразтворими минерални торове, азотни съединения, сярна и фосфорна киселина, както и торове като амофос и течни сложни торове. Производствената площадка се намира в Белореченски район на Краснодарски край, обхваща площ от 544 хектара и включва приблизително 10 производствени съоръжения. Такъв тип предприятия се използват много сериозно от Русия за производство на вещества, от които се правят боеприпаси и други взривни вещества.

Засега губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев не коментира новата атака в официалния си канал в Телеграм.

Атаката бележи почти половин денонощие на украински въздушни удари срещу цели в Краснодарския край. Вчера бяха атакувани най-голямото руско пристанище в Черно море Новоросийск, както и още две руски пристанища - Туапсе и Анапа. Има информация, че два петролни терминала са спрели временно работа - на КТК и на "Транснефт" - Още: Нови атаки с дронове срещу руски черноморски пристанища, офисът на известен петролен консорциум е поразен (ВИДЕО)