За първи път от много години насам унгарският премиер Виктор Орбан има съперник, който има реален шанс да го свали от власт. Петер Маджар, лидер на опозиционната партия "Тиса", положи сериозни усилия през последната година в изграждане на електоралната си мощ. Неговата политическа сила се представя по-добре от партията "Фидес" на Орбан в социологическите проучвания. Според различни проучвания управляващата партия изостава със 7-10%. Въпреки това, все още е твърде рано Маджар да празнува победа.

Традиционни предимства

Традиционните предимства на Орбан остават до голяма степен непокътнати. Те включват широк контрол върху медиите, доминация на държавните институции, възможност за преначертаване на границите на избирателните райони в своя полза и строга регулация на финансирането на кампаниите. Освен това, остават правните и институционални лостове, които Орбан може да използва преди изборите, за да смекчи поражението си от Маджар.

"Например, ако победата на Тиса изглежда вероятна, правителството би могло да отмени или промени механизма за "компенсация на победителя", за да минимизира мащаба на поражението. Намаляването на настоящия 5% избирателен праг би позволило на по-малките партии да влязат в парламента, което би разпръснало гласовете на опозицията и би отслабило Тиса", отбеляза в коментар за RBC-Украйна Расто Кузел, изпълнителен директор на Memo 98 (Словакия), организация, която наблюдава политическите процеси в Европа.

Екстремни сценарии

В същото време не могат да се изключат и по-екстремни сценарии – включително опити да се попречи на партийния лидер Петер Маджар да участва в изборите чрез образуване на наказателни дела или дори анулиране на самите избори, подобно на неотдавнашните събития на президентските избори в Румъния.

Припомняме, че унгарският премиер Виктор Орбан призова гражданите да подкрепят неговата партия Фидес на парламентарните избори през 2026 г. заявявайки, че това е необходимо, за да се предотврати въвличането на страната във война. Той критикува опозиционната партия "Тиса", твърдейки, че тя би избрала "брюкселска безизходица" и би се съгласила с исканията на ЕС, особено по отношение на войната, финансирането на Украйна, миграцията и политиката за равенство между половете.

Според Орбан обаче неговата партия "Фидес" предлага "път към мир и сигурност". Наскоро, в интервю за проправителствен унгарски вестник, Орбан заяви също, че не изключва възможността за "война в Европа" през 2026 г. и се опитва да "възпрепятства" този процес.

По-рано настоящият премиер на Унгария заяви, че резултатът от предстоящите парламентарни избори в страната ще определи дали Будапеща ще воюва с Русия. Орбан заплаши унгарците с война и "мафия" заради евентуалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Според него членството на Украйна в ЕС представлява най-голямата заплаха за Унгария.

Снимки: Getty images