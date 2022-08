Тероризъм в Донецк - кой изстреля прочути съветски мини в жилищен квартал? (ВИДЕО)

Donetsk right now. Ukraine has shelled the central Donetsk with PFM-1, a scatterable anti-personnel land mines (Lepestok). The wheels of the cars are exploding on the mines. pic.twitter.com/jNGDn4nxxh

Всяка противопехотна мина PFM-1 Petal (известна още като Butterfly и Green Parrot) съдържа 37 грама експлозив, достатъчно да откъсне крака на жертвата. Те станаха известни, след като Съветите ги използваха широко в Афганистан и много деца там бяха поразени. Известни са с името "мини-пеперуди".

Вече има съобщения за използване на такива мини в настоящия конфликт, но са малко доказателствата за това. Въпреки това броят на снимките и видеозаписите от Донецк сочат ясна, умишлена и мащабна атака срещу жилищен квартал. В новините се споменава за пострадали, но засега няма данни за загинали.

Изглежда мините са били изстреляни от 220-мм реактивна система за залпов огън "Ураган". Снимка показва контейнер с мини, които не са се отворили според замисъла. Всяка ракета носи 312 мини и всеки залп от установка "Ураган" изстрелва 16 ракети. Така хиляди мини са разпръснати на площ от около половин километър - по една на всеки десет метра.

Мините са чувствителни към натиск, независимо дали е единичен контакт (като стъпване с крак) или кумулативен ефект от докосване. Хората често ги хващат, без да осъзнават опасността. В едно видео от Донецк жена вади мина от чантата си - тя я е взела, за да го покаже на колегите си от работа, мислейки, че е фрагмент от бомба.

Мините са сравнително лесни за забелязване, но могат да паднат и в гъста трева. Разчистването на толкова много мини в гъсто населен район не е лесна задача. В местен новинарски репортаж бомбен отряд събира мини с импровизирано устройство от нарязана пластмасова бутилка на стълб и детонира няколко наведнъж. Друга бригада ги мачка с пътен валяк.

Някои войници, които нямат подходящи умения за обезвреждане на снаряди, прибягват до по-опасни методи. В един видеоклип войник взривява мини, като хвърля гума по тях, а в друг войник дори ги удря с дълга пръчка. Това работи, защото за разлика от други видове мини, PFM-1 е чисто фугасно оръжие и не произвежда осколки. На разстояние от 2 метра рискът е относително малък. Но обезвреждането на експлозиви е опасен бизнес и експертите съветват да не го правите.

Някои мини могат да попаднат на труднодостъпни места: сапьорски екип откри няколко мини на плоския покрив на магазин. Те могат да лежат там известно време, докато силни ветрове или дъжд не ги ударят, с което да предизвикат натиск, достатъчен да експлодират. В Афганистан пеперудените мини продължават да осакатяват хората и до днес след години "на покой".

Украйна подписа Договора за забрана на мини през 2006 г., но все още разполага с милиони пеперудени мини в арсенала си. Русия също има мини и остава извън рамката на договора, въпреки че е обвързана от хуманитарното право, което забранява умишлените атаки срещу цивилни без военна цел. Тази чисто терористична атака има за цел да сплаши цивилното население и няма военно оправдание.

Правозащитната организация Human Rights Watch (HWR) следи отблизо конфликта в Украйна и е документирала предишни случаи на използване на противопехотни мини. Но тук тя се затруднява да каже кой е отговорен. "В този случай ние не коментираме конкретни обвинения, тъй като е невъзможно да се проведе независима проверка и да се определи виновникът", каза Марк Хизнай, заместник-директор на оръжейния отдел на HRW. Предишен доклад на HRW от юни относно подобни твърдения заключава, че няма надеждна информация за използването на противопехотни мини от украинските правителствени сили.

Определянето кой или какво стои зад атаката – украински сили, отклоняване, провокация или дори приятелски огън от руски сили или местни милиции, както предполагат някои – няма да е лесно. Макар че боеприпасите често са щамповани със сериен номер или маркировка на производителя с датата и мястото на производство, а при някои мини е добре четливо, това не може да се счита за категоричен аргумент. Сапьорите са по-загрижени за сигурността, отколкото за събирането на доказателства.

"Разчистваме мините, за да предпазим местните жители и обикновено това не идентифицира източника", каза говорител на HALO Trust, неправителствена организация за разчистване на мини.

Други доказателства, като данни от радари или други следи от изстрелвания на ракети на земята, могат да помогнат на разследването. Те могат да покажат местоположението на изстрелването на ракетата и по този начин да установят участващата страна. Както при ракетата, която свали полет MH17 на Малайзийските авиолинии, това доказателство вероятно ще бъде оспорено. Но може рано или късно да бъде възможно извършителите да бъдат изправени пред правосъдието и да се спрат подобни атаки срещу цивилни в бъдеще.

