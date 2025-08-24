Най-важните новини за деня, 24 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 август.

"НАИСТИНА ИСКАМ ДА ОТИДА НА НЕБЕТО". КАК ТРЪМП ВЛЕЗЕ В РОЛЯТА НА "МИРОТВОРЕЦ"

"Наистина искам да отида на небето", заяви Доналд Тръмп след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери. Скромно желание - коментира по този повод американският телевизионен канал „Fox News".

Тръмп не се уморява да повтаря, че от началото на втория си мандат е сложил край на много войни, средно по една на месец. Неотдавна той каза, че са шест, после станаха седем, но без да бъдат посочвани, отбелязва АРД. Германското издание цитира „Ню Йорк Таймс", който е изпратил такова запитване до Белия дом, откъдето са посочили шест конфликта : Армения и Азербайджан, Демократична република Конго и Руанда, Индия и Пакистан, Израел и Иран, Камбоджа и Тайланд, Египет и Етиопия.

Германската обществена медия пише, че това са все случаи, в които в последните месеци е имало активност на американското правителство от различен мащаб. Но за нито един от конфликтите не може да се каже, че намесата на Тръмп е била решаваща.

ЗАРАДИ ПУТИН: ПЕНТАГОНЪТ "ВЪРЗАЛ РЪЦЕТЕ" НА УКРАЙНА ЗА ВЕЧЕ ДОСТАВЕНИ ATACMS

След като наскоро САЩ поискаха оръжията им за Украйна да бъдат плащани от Европа, стана ясно, че редставители на Пентагонът блокира Киев за използването на доставени от американски ракети с голям обсег за поразяване на цели в Русия, като това се случва от края на пролетта. Това било също така част усилията на администрацията на Тръмп да накара Владимир Путин да се включи в мирни преговори, предава британското издание "Гардиън", позовавайки се на материал на „Уолстрийт Джърнъл“, според който Пентагонът е блокирал Украйна от използването на произведени в САЩ армейски тактически ракетни системи (ATACMS).

БОРИСОВ ЗА БЕЗВОДИЕТО: "МОЖЕ ДА ЧУКНЕТЕ В "ГУГЪЛ" И ДА ВИДИТЕ КОЛКО ПАРИ СА ДАВАНИ ЗА ПЛЕВЕН". ГРАДЪТ ИЗЛИЗА НА ПРОТЕСТ

Безводието е проблем не само на България, но и на Европа и са необходими спешни решения и действия, както и законодателни промени по отношение на сондирането и каптажите. Това заяви Бойко Борисов при посещението си в Добрич. Според него последните четири години са били загуба на време.

Кризата с липсата на вода председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обясни с годините, в които са били източвани язовири, кметове са пропуснали полезни за градовете си проекти за ВиК сектора.

ЧУЖДИ ВОЙНИЦИ В УКРАЙНА: ТУРЦИЯ И КИТАЙ ГЛЕДАТ НАПРЕД. "АЗОВ" ВГОРЧИ ЖИВОТА НА РУСНАЦИТЕ В ДОНБАС(ОБЗОР - ВИДЕО)

Чужди войници като основна гаранция за мир в Украйна – темата продължава да е водеща, докато опитите да има решаващ дипломатически пробив за спиране на войната засега удрят на камък предвид постоянното шикалкавене на Кремъл, явно с цел да се протака и руската армия да успее да завладее повече от Украйна и дори някак да постигне стратегически успех, с който да постави украинската съпротива на колене. За момента обаче на бойното поле има сериозен паритет, а в последните ден-два-три Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) започнаха да постигнат тактически успехи в най-тежките направления.

“КОРУМПИРАНАТА ДЪРЖАВА ОТКРАДНА ДЕЦАТА НИ": НАД 160 ДНИ БОЛКА ЗА ТРАГЕДИЯТА В КОЧАНИ

Всяка събота се в Кочани се провежда Маршът на ангелите, включващ родителите, близките и обикновени хора от Кочани, които искат справедливост за 62-те жертви от пожара в дискотека “Пулс“ и близо 200 ранени. Правителството се опитва да постеле информационна пелена и да заглуши случващото се, за да прикрие връзките си с отговорните за трагедията лица.Ето какво пише сайтът makfax.com.mk за марша: Родителите, семействата и приятелите на младежите, трагично загубили живота си при пожара в дискотека “Пулс“, проведоха поредно шествие в Кочани. За пореден път се видяха сълзи, тишина и болка, а шествието беше последвано от снимки на починалите, които родителите им носеха в ръце.

УКРАЙНА ПОДПАЛИ НАЙ-ГОЛЯОТО РУСКО ПРИСТАНИЩЕ В БАЛТИЙСКО МОРЕ, РАФИНЕРИЯ НА КУМЕЦА НА ПУТИН ГОРИ НАД 72 ЧАСА (ВИДЕА)

Нощ след нощ, всяка нощ - въздушната война между Русия и Украйна, в която дроновете са главни действащи лица, няма край. Не прави изключение и тази нощ - макар че в случая буквално става въпрос за ранните часове на сутринта на 24 август. Този път Украйна има по-силната ръка в този вид война - нейни дронове са нанесли удари по два важни обекта на руската петролна индустрия.

Видеокадри в Телеграм показват, че е било атакувано основното руско пристанище за износ на петрол Уст-Луга. Пристанището е най-голямото морско пристанище на Русия в Балтийско море, през което се изнасят още газ, въглища, торове и зърно. То приема най-големите кораби и позволява заобикаляне на пристанищата на прибалтийските страни, играейки стратегическа роля в търговията и логистиката. Терминалът е оборудван с резервоарен парк с общ капацитет от 960 000 м³.