The ​​Economist: Украинските удари превръщат Крим в ахилесовата пета на Русия

Крим е опора за Русия, откакто тя анексира украинския полуостров през 2014 г. Но сега Крим става уязвим. Това пише в свой анализ The Economist. Според изданието, пълното изолиране на полуострова би дало на Украйна силна позиция във всякакви бъдещи преговори. Операциите с дронове на Украйна, насочени към стратегическа инфраструктура на полуострова, вече дават резултати.

Отбелязва се, че Украйна използва дронове, за да атакува не само стратегическа инфраструктура в Крим, но и пътища, железопътни линии и водни пътища, свързващи полуострова с Русия. Данните на организацията за наблюдение на конфликти ACLED показват, че от 692-те атаки, извършени от 2022 г. насам, повече от половината са се случили през последните 12 месеца.

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Кримският мост, свързващ Крим с Русия, е очевидна цел за Украйна, което прави преминаването му с опасни товари, като например гориво, твърде рисковано. Движението на тежкотоварни камиони е напълно забранено. Морските връзки също са прекъснати. Изданието отбелязва, че Черноморският флот на Русия, обикновено базиран в Севастопол, е бил принуден да се премести в по-отдалечени пристанища. Също на 13 юли Русия преустанови корабоплаването през Азовско море, жизненоважен воден път, през който преминава една четвърт от износа ѝ на зърно. На следващия ден Украйна обяви, че е ударила 11 кораба през нощта.

Изданието отбелязва също, че руските войски в Крим все още имат запаси от гориво и храна. Попълването им обаче вече ще става по-бавно, което ще принуди цивилното население да се запасява с нетрайни хранителни продукти и да чака на опашка за бензин през нощта.

Удари по цели в Руската федерация

Освен това, ударите с дронове на Украйна се простират отвъд Крим. През юни ACLED регистрира над 100 атаки дълбоко в руска територия. Руските власти твърдят, че са прихванали 926 дрона на 13 юли, но видеоклипове в социалните медии показват, че поне някои от тях са успели да достигнат границата.

Изданието подчертава, че атаките срещу петролни рафинерии и мрежи за дистрибуция на гориво увреждат приходите от износ и причиняват недостиг на гориво в цяла Русия. Последният път, когато руснаци са се сблъсквали с толкова дълги опашки на бензиностанциите, е бил в последните дни на СССР.

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Изданието добавя, че Русия също е започнала да губи територии за първи път от много години. Между февруари 2022 г. и 13 юли 2026 г. са загинали между 367 000 и 602 000 руски войници, което се равнява на 1-2% от мъжкото население на страната в предвоенна възраст за наборна военна служба.

Според мозъчния тръст CSIS, Русия набира приблизително 27 000 войници на месец, като същевременно губи приблизително 30 000. Прерязването на жизненоважния маршрут за доставки през Крим допълнително ще усложни продължаването на боевете.

Специалните сили на Украйна унищожиха руски бомбардировач в Крим

Припомняме, че днес, 16 юли, специални части от Центъра за специални операции „Омега“ на Националната гвардия на Украйна унищожиха руски бомбардировач Су-24М на военното летище Саки във временно окупирания Крим. Първият дрон удари носа на бомбардировача, а вторият безпилотник нанесе последващ удар близо до резервоарите за гориво, като накрая го унищожи.

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