За пореден ден: Русия атакува Одеса, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Вечерта на 16 юли руската окупационна армия започна ракетна атака срещу Одеса. Най-малко двама души бяха убити, а сред ранените има деца. Според кореспондент на УНИАН, сирена за въздушна тревога е била включена около 22:00 часа, а мониторинговите канали са съобщили за ракети, насочени към града. Скоро в Одеса са били чути силни експлозии.

Пресслужбата на Главното управление на Държавната служба за извънредни ситуации на Руската федерация по-късно съобщи, че е повредена триетажна жилищна сграда в един от районите на града, както и автомобили, принадлежащи на жители. Според предварителните данни, освен двамата загинали, най-малко осем души са ранени. Спасители съобщиха, че руската атака е заварила майка с децата ѝ в парк.

„За съжаление, жената почина на място, докато децата оцеляха. На мястото на трагедията дежуриха психолози от Държавната служба за спешни случаи, които оказаха психологическа подкрепа на децата и други свидетели“, добавиха от Държавната служба за спешни случаи.

Заместник-началникът на Министерството на отбраната Сергей Красиленко уточни, че при нападението са повредени религиозни и предучилищни институции, превозни средства и друга гражданска инфраструктура. На мястото на инцидента работят аварийни и комунални служби. Разположена е оперативна група.

The russians fired missiles into a residential area of Odesa this evening. Two people were killed and 7 more injured. Among the deceased is a woman who was walking in the park with children during the attack. pic.twitter.com/AQzAdaIz2w — FarleyFella (@Farleymarley16) July 16, 2026

Впоследствие началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак потвърди, че врагът е имало ракетна атака. Той отбеляза, че съответните служби работят на мястото на инцидента.

Ръководителят на Одеската областна държавна администрация Олег Кипер съобщи за щети на гражданската инфраструктура и пожари. Информация за жертвите се изяснява. Публикувана от него снимка показва жилищни сгради, разрушени от удара.

Мониторинговите канали призовават жителите на Одеса да преосмислят отношението си към ракетната заплаха. Русия атакува Одеска област вече седем поредни дни, затова властите призовават всеки да знае къде се намират убежищата, включително по пътя си до и от работа. Очаква се Русия да усили ударите по града.

Руски въздушни удари по Одеса

Както съобщи УНИАН, руската окупационна армия нанася удари по Одеса и Одеска област с различни видове оръжия. В следобедните часове на 16 юли врагът отново атакува града, убивайки възрастен мъж и ранявайки трима други. Според мониторингови канали, Одеса е била обстрелвана с баржиращи ракети „Бандерол“.

Вчера, 15 юли, ракетен удар в областния център повреди жилищни сгради , включително многоетажна жилищна сграда. Трима души загинаха, а осем други бяха ранени.

Александър Коваленко, военен и политически наблюдател от групата „Информационна съпротива“, смята, че има няколко причини за терора в Одеса. Едната е, че руснаците използват града като полигон за изпитания на нови оръжия и сега са започнали активно да използват дронове с реактивен двигател.