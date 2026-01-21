Спорт:

Без педагогически, но с опит на убийци: Руски военни стават учители (СНИМКА)

21 януари 2026, 14:55 часа 258 прочитания 0 коментара
Без педагогически, но с опит на убийци: Руски военни стават учители (СНИМКА)

В Новосибирска област, Русия на войници от СВО е разрешено да работят като учители. Те са получили дипломи за „професионална преквалификация“, които им позволяват официално да преподават в училищата. Войниците ще са учители по новия предмет „Основи на сигурността и отбраната на родината“. Учебната програма включва елементи на военна подготовка, дискусии за „терористични и екстремистки заплахи“ и правилен мироглед.

Маниаци с автомати: Русия въоръжи серийни убийци и психопати

Убийци

По този начин децата ще бъдат обучавани от хора, които  са убивали и са травмирани от военния си опит на фронта. Мъжете не притежават педагогическа степен, но имат боен опит, отбелязва телеграм-каналът "Питер против мобиллизации". 

Още: Плащаш и не се биеш: Руски командири събират рушвети от войниците

Припомняме, че през трите години след началото на войната в Украйна руски войници, завърнали се от фронта, са убили и осакатили над 750 цивилни в Русия. Приблизително 400 души в 80 руски региона са загинали, а приблизително същият брой са получили животозастрашаващи, сериозни наранявания, според данните на „Верстка“ от февруари 2025 г. Воювалите във войната нападат предимно своите роднини и приятели. Повечето от престъпленията са от битов характер и са предизвикани след злоупотреба с алкохол.

The Telegraph: На фона на провалените преговори, Русия завзема с бързи темпове нови украински територии

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
руски военни война Украйна руски училища
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес