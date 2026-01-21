В Новосибирска област, Русия на войници от СВО е разрешено да работят като учители. Те са получили дипломи за „професионална преквалификация“, които им позволяват официално да преподават в училищата. Войниците ще са учители по новия предмет „Основи на сигурността и отбраната на родината“. Учебната програма включва елементи на военна подготовка, дискусии за „терористични и екстремистки заплахи“ и правилен мироглед.

Маниаци с автомати: Русия въоръжи серийни убийци и психопати

Убийци

По този начин децата ще бъдат обучавани от хора, които са убивали и са травмирани от военния си опит на фронта. Мъжете не притежават педагогическа степен, но имат боен опит, отбелязва телеграм-каналът "Питер против мобиллизации".

Още: Плащаш и не се биеш: Руски командири събират рушвети от войниците

Припомняме, че през трите години след началото на войната в Украйна руски войници, завърнали се от фронта, са убили и осакатили над 750 цивилни в Русия. Приблизително 400 души в 80 руски региона са загинали, а приблизително същият брой са получили животозастрашаващи, сериозни наранявания, според данните на „Верстка“ от февруари 2025 г. Воювалите във войната нападат предимно своите роднини и приятели. Повечето от престъпленията са от битов характер и са предизвикани след злоупотреба с алкохол.

The Telegraph: На фона на провалените преговори, Русия завзема с бързи темпове нови украински територии