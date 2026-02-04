Любопитно:

Иранците опитали да превземат танкер под американски флаг в Ормузкия проток?

04 февруари 2026, 12:34 часа 413 прочитания 0 коментара
Иранците опитали да превземат танкер под американски флаг в Ормузкия проток?

Група ирански лодки се приближиха до танкер под американски флаг в Ормузкия проток - северно от Оман, съобщиха морски източници и консултантска фирма за сигурност на 3 февруари. Иранците са наредили на танкера „Stena Imperative“ да спре двигателя си и да се подготви за качване на борда, преди да може да ускори и да продължи пътуването си, посочва групата за управление на морски рискове Vanguard.

Корабът не е влязъл във вътрешните териториални води на Иран и е бил ескортиран от американски военен кораб, добавя още групата. Американски официален представител, цитиран от Reuters, потвърждава, че корабът е под американски флаг.

Британската служба за морска търговия съобщи, че група въоръжени лодки е опитала да спре кораб на 16 морски мили (30 км) северно от Оман, без да идентифицира кораба или лодките. Агенцията заяви, че разследва инцидента, който се е случил в схемата за разделяне на трафика в Ормузкия проток.

Позицията на иранците

Полуофициалната иранска информационна агенция "Фарс" цитира анонимни ирански официални лица, които по-късно във вторник заявиха, че кораб е влязъл в ирански териториални води без необходимите законни разрешителни, бил е предупреден и е напуснал района, „без да се случи нищо специално от гледна точка на сигурността“.

Снимка: iStock

Протокът свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море отвъд него. Членовете на ОПЕК Саудитска Арабия, Иран, Обединените арабски емирства, Кувейт и Ирак изнасят по-голямата част от суровия си петрол през този маршрут, главно за Азия. През него преминава около една пета от световната търговия на нефт.

Иран обявиха преди дни учения със стрелба в протока, а САЩ отвърнаха, че няма да толерират опасни действия по ключовия маршрут. Всичко това е част от кампанията на напрежение в Близкия изток, където американските сили струпаха мощна "армада", по думите на президента Доналд Тръмп, след потушаването на масовите протести срещу режима в Ислямската република и на фона на преговорите за ядрената програма на Техеран.

Три кораба, два през 2023 г. и един през 2024 г., бяха задържани от Иран в близост до протока или в самия него. Някои от задържанията последваха реципрочни мерки от САЩ - задържания на танкери, свързани с Иран.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Иран САЩ Танкер Ормузки проток война Иран
