Тежък опит за грабеж в "12 без 5" на о-в Св. Св. Кирик и Юлита: Вместо център за култура - незаконни казина

Това е една сделка, извършена в 12 без 5 от правителството в оставка. Това е много силен удар върху нашето културно наследство, история, археология и намерения за създаване на център за култура, наука и образование на острова. Думите са на проф. Велислав Минеков, председател на Инициативния комитет за превръщане на остров Св. Св. Кирик и Юлита в център за изкуство и култура на специална пресконференция в БТА.

Поводът за пресконференцията бе петиция, която призовава за незабавна отмяна на решението на Министерски съвет № 60/21.01.2026 г., разделящо острова на две части, като едната преминава от Министерството на културата към Министерството на транспорта и съобщенията. Решението бе посрещнато с недоумение от експертите у нас, които се възмутиха, че министрите в оставка за пореден път взимат стратегически решения в последния момент, за които няма да носят отговорност, тъй като си отиват след броени дни.

Още: Христо Мутафчиев: Тошко Йорданов се отнася нагло с културата, Бачев не разбра защо е министър (ВИДЕО)

Според Минеков, който беше служебен министър на културата в двете правителства на Стефан Янев през 2021 г. и това на Гълъб Донев през 2022 г., през годините е имало множество възможности за финансиране на центъра.

Снимка: Actualno.com

Той обясни как е започнала инициативата за създаването на този център. "Отвсякъде имаше добри възможности да се случи нещо на острова. Имаше обещания за финансиране", добави той, като посочи Франция и ОАЕ като част от възможностите за финансова подкрепа. Дори президентът Илияна Йотова е в този инициативен комитет и е наясно, че "този център може да е слава за България и слава за Созопол, който ще работи целогодишно и ще носи приходи за общината". Минеков заяви, че след Найден Тодоров, който е продължил работата, всичко е било захвърлено, което е необяснимо. "Това е един безобразен опит за разруха на нашата национална памет. Това е опит за грабеж. Думата е силна, но от няколко дни се питам как не ги е срам? Как е възможно това? Тежко вонящо безобразие."

Минеков каза още, че текстът от петицията ще бъде препратен до ЮНЕСКО, до министерството на културата на Франция, посолството на Франция, фондация "Зайед" и др. Той помоли всяка комуникация с Министерството на културата да започва с един въпрос: "Как не ви е срам?".

Вместо културен център - казина, паркинги и дискотеки

Снимка: БГНЕС

Доц. д-р Христо Попов, председател на Съвета за теренни археологически проучвания при Министъра на културата и директор на Националния археологически институт с музей (НАИМ) при БАН заяви, че това не е политическа или предизборна акция. "Науката и културата са деполитизирани и трябва да бъдат такива". Той заяви, че в петицията вече са се включили над 800 граждани и специалисти в най-различни области. Има сериозно експертно присъствие и подкрепа, което показва, че нещо не е наред. Попов обяви, че в последните дни от Министерството на културата са ги заляли с обяснения, които обаче "си имат своите съдържателни дефекти".

Още: Вицепремиер: Остров Св. Кирик и Юлита ще поеме туристическото корабоплаване край Созопол

"Това е едно от малкото останали несъсипани места по нашето черноморие", каза още доц. Попов. Опасенията са, че виждаме просто едно начало с "правилните" хора с "правилни" инвестиции, които ще реализират проекти под формата на казина, паркинги, дискотеки и др., за да реализират приходи. "Ситуацията е - не ме гледай какво правя, а ме слушай какво ти говоря. Това, което се говори обаче, не съответства на това, което се прави". По думите му има добър опит да се осребри добрата първоначална инициатива, създадена от дългогодишен труд на много хора, но инерцията ще бъде осребрена по некоректен начин.

Снимка: БГНЕС

Гл. ас. д-р Калин Димитров, археолог, научен ръководител на подводните археологически проучвания в акваторията на острова, НАИМ-БАН и Центъра за подводна археология (ЦПА) призова да се спре започнатата процедура. "Не е добре българските институции да се забъркват в неща, които изглеждат подозрителни", заяви той и добави, че трябва да се седне на маса в експертен формат и да се вземе ново и адекватно решение. "Говорим за имоти, а не за култура. Извадена е частта от имота, която има търговски потенциал - кейови съоръжения, всички равни части, върху които може да се строи и да се печелят пари", каза още Димитров. "Говори се за круизни кораби, увеселителни неща, изграждане на марина, значи има някакъв план", каза още Димитров.

Още: Служебният кабинет ще запази ръководството на Министерството на културата?

Важните решения се разбират от медиите

Димитров призова да се спре всичко, да се занулят действията и да се започне по правилен начин. Според него процедурата е направена на тъмно и никой не е бил запознат с обема и формата на действията, а са разбрали от медиите какво се е случило. "Как така никой от хората, които имат отношение, не знае?", попита той. Оказало се, че има ред процедурни нарушения в документалното оформяне на решението.

Арх. Дарина Димитрова, председател на комисия "Културно наследство" към Камарата на архитектите в България; член на БНК на ИКОМОС, изчете становище на камарата на архитектите, в което се призовава решението за острова да бъде отменено, тъй като са налице нарушения на законовите процедури и не е добър пример държавата чрез своите министерства и институции да не спазва собствените си закони.

Източник: КАИС Портал

Д-р Найден Прахов, директор на Център за подводна археология (ЦПА) към Министерство на културата заяви, че преди време е имало запитване дали са съгласни Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" да поеме управлението и тогава са дали положително становище, но при изричното условие да се спазват режимите на груповата недвижима културна ценност - пристанището да бъде подчинено на предназначението на този културен център, да бъде логична част от него и да го допълва. "Разделянето на имота, предвиден за създаването на центъра, ни завари неподготвени, защото научихме от новините. Не беше съгласувано с ЦПА. Без наше знание, без гласуване и обсъждане с всички заинтересовани страни беше отдадена почти половината от острова на Министерството на транспорта. Не е съобразено с концепцията, която имаше първоначално.", каза още д-р Прахов. Тревогата е голяма, че това разделяне не е направено въз основа на една обща визия и концепция как това пристанище да допълва този център, а е направена със самоцел.

Още: Каква ще е съдбата на о-в Св. Св. Кирик и Юлита: Министерството на културата разяснява

Припомняме, че на 3 февруари от Министерството на културата излязоха с обяснение, че прехвърлянето на пристанищната зона на острова към Министерството на транспорта - държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" е направено "с оглед обезпечаването на туристическата дейност на острова и в целия район". От МК уточниха, че предстои "възлагането за изработване на нов подробен устройствен план за регулация, който да включва цялостна концепция и комуникационно решение, градоустройствено решение, съобразено с основните културни функции на острова – музейни и изследователски, вкл. и с функциониращ туристически терминал", като се уточнява, че ще бъде осигурен пълен и непрекъснат публичен достъп до музейния комплекс и по суша, и по вода. Както стана ясно на пресконференцията, одобрението на новия устройствен план за регулация е трябвало да стане преди прехвърлянето на имота от културното към транспортното министерство.

Още: Министерството на културата придоби Античния театър и Амфитеатъра на Сердика в София (ВИДЕО)