Грандиозно шоу на Супербоул: Звездни изпълнители се качват на сцената

Както стана ясно през есента на 2025 година, пуерториканската звезда - Бед Бъни, ще пее на полувремето на финала на Националната футболна лига (NFL) в САЩ - Супербоул LX. Годишният финал на лигата ще бъде в Санта Клара, щата Калифорния, на 8 февруари 2026 г. Носителят на награди "Грами", включително и историческата си победа тази година, няма да е единственият изпълнител в шоуто на полувремето. Очаква се да видим още няколко изпълнители по време на откриването.

Артистите

Първи на сцената ще излезе легендарната рок група "Green Day" с изпълнения на най-големите си хитове, като част от честването на шестдесетгодишното наследство на Супербоул.

Следващият, който ще се представи, е Чарли Пут - номинираният за "Грами" певец, най-известен с песни като "We Don’t Talk Anymore" и "Attention". Той ще изпее националния химн, традиционно изпълняван преди началото на мача, но няма да представя собствените си песни.

Who is performing at Super Bowl 60? Every artist confirmed so far https://t.co/tAam4RII35 — USA TODAY (@USATODAY) February 3, 2026

След това певицата и автор на песни Бранди Карлайл ще изпее "America the Beautiful". Карлайл е носителка на 11 награди "Грами" и има няколко албума, с които започва от 2005 г.

Коко Джоунс – изпълнителката ще представи "Lift Every Voice and Sing" - известна като химн на афроамериканците. Песента бе включена за първи път в предматчовата програма на Супербоул през 2021 г. с предварително записано видео на Алиша Кийс.

Фред Бийм и Джулиан Ортиз ще преведат на американски жестов език изпълненията на "The Star-Spangled Banner", "Lift Every Voice and Sing" и A"merica the Beautiful", придружавайки останалите артисти.

Откриването на церемонията е насрочено за 15:00 ч. тихоокеанско време в неделя, 8 февруари, а началото на мача е в 15:30 ч. в Санта Клара, Калифорния.

Източници: The Hill, USA Today