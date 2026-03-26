Отново в Русия: Момче стреля с арбалет срещу съученичка (СНИМКА)

26 март 2026, 11:53 часа
Отново в Русия: Момче стреля с арбалет срещу съученичка (СНИМКА)

В училище № 32 в Челябинск деветокласник простреля своя съученичка с арбалет. След това той скочил от прозорец, счупвайки си краката, съобщи източник на ura.ru. „Ученикът внесе арбалет в училище и го използва, за да простреля съученика си в главата. След това скочи от прозорец на четвъртия етаж“, е споделил очевидец. За щастие няма жертви. Тийнейджърът и неговият съученик са оцелели.

Арбалет или пистолет?

Според други източници ученикът е стрелял със сигнален пистолет вместо с арбалет, съобщава Пети канал. Твърди се, че е използвал лютив спрей след изстрела. Има и слухове, че е ранен учител. От пресслужбата на регионалното правителство са потвърдили инцидента в училището. Всички обстоятелства около случая се разследват в момента.

Тенденция

Настоящето нападение с арбалет е осмият случай на терор в образователна институция в Русия от началото на 2026 г. По-рано на 19 феврураи седмокласник от училище № 1 в Александровск в Пермска област нападнал съученик с нож. По информация на телеграм-канала SHOT, нападателят е намушкал съученика си няколко пъти. Учителите са успели да изтръгнат оръжието от тийнейджъра, след което са се обадили на полицията. Мотивът за нападението в момента се разследва.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Челябинск руско училище руски училища нападение училище
