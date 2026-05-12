"Променената" БСП поиска Румен Радев да върне МОЧА в София - бил паметник с национален мащаб

Лидерът на столичната организация на БСП Иван Таков, който е и председател на групата общински съветници в СОС, настоя премиерът Румен Радев и кабинетът да реставрират отразяните фигури от Паметника на съветската армия, по-известен като МОЧА, и да възстановят монумента. По думите му въпросът с този паметник е достатъчно сериозен и е от национален мащаб, и трябва "Министерски съвет да се произнесе окончателно с трайно решение на проблема, а именно - "паметникът да бъде върнат на мястото му като част от цялостната художествена композиция в Княжеската градина".

Таков се противопостави на кмета Васил Терзиев, който поиска от държавата отрязаните части от монумента да се прехвърлят като собственост на общината, както и имотът в Лозен, където се съхраняват

"Националната памет не е въпрос на терен и на собственост, за да я прехвърлим във владение на кмета на #София. Точно това иска Васил Терзиев в доклад, който е част от дневния ред за сесията на СОС в четвъртък. В този доклад кметът предлага Столичният общински съвет да даде съгласие Столична община да придобие имот в район Панчарево, село Лозен, местност "Джуджин азмак", пише Таков в позиция в профила си в социалните мрежи. Той обяснява, че в момента в този имот, който е частна държавна собственост, се съхраняват нарязаните фигури от Паметника на Съветската армия и не е съгласен с аргумента на кмета да станат общинска собственост, защото целта му била да станат музейни експонати.

Още: Терзиев предлага общината да придобие скулпторите от МОЧА. БСП: "Очевидна провокация"

"Терзиев предлага с управлението на имота, Столична община да приеме и правото на собственост върху посочената художествена композиция. Заедно с това в доклада си кметът иска също СОС да даде съгласие Столична община да придобие всички скулптурни фигури и барелефи от монумента, които се намират в Княжеската градина в центъра на София", цитира искането на Васил Терзиев общинският съветник в пост във Фейсбук.

"Нека да е ясно! Паметникът на Съветската армия и цялата композиция около него е много повече от един градски терен, за какъвто го представя кметът. Този монумент е на всички българи, които не споделят отричането на фашизма в #България. В тази връзка може да бъде направено допитване, но то трябва да бъде национален референдум. Защото въпросът с Паметника на Съветската армия е от национално значение, а не е обикновен градски териториален проблем, за какъвто го брои кметът", опонира Таков.

Още: Залезът на "Дума": Вестникът на социалистите спира да излиза

"В тази връзка очаквам премиерът Румен Радев и Министерски съвет да се ангажират с въпроса за реставрацията на фигурите и укрепването на постамента на Паметника на Съветската армия, с какъвто мотив той беше брутално разчленен преди повече от две години. Премиерът и Министерски съвет не бива да допускат прехвърляне на собствеността върху скулптурните фигури и барелефи от художествената композиция на монумента "Паметник на Съветската армия" от Областната управа на Столична община", посочва още той.

Таков е категоричен, че докладът на кмета Васил Терзиев "е очевидна провокация", а активността му по темата е "подозрителна", след като повече от две години нищо не е направил по въпроса.

Само дни преди изборите областната управителка Вяра Тодева, по чиято разпоредба бяха отрязани фигурите на монумента, издаде заповед да се махне скелето и огражденията, защото държавата плаща прекалено много за наема им.

Още: Крум Зарков: Ударът за БСП е тежък (ВИДЕО)

Сметката дотук

До 22 април т. г. месечният разход за скелето е бил 12 210 евро с ДДС, обясниха от областната управа. Няколко дни по-късно бяха премахнати и огражденията.

Демонтажът на Паметника на Съветската армия в София започна през декември 2023 г., а първо с флекс бяха нарязани и свалени най-високите фигури на постамента, след което беше изградено строителното скеле и метални ограждения в района, които останаха в продължение на три години. Окончателно решение какво ще се случва с демонтираните фигури в склада в Лозен, както и със самия паметник, към момента няма.

Още: Махат скелето около МОЧА