Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Променената" БСП поиска Румен Радев да върне МОЧА в София - бил паметник с национален мащаб

12 май 2026, 13:56 часа 613 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
"Променената" БСП поиска Румен Радев да върне МОЧА в София - бил паметник с национален мащаб

Лидерът на столичната организация на БСП Иван Таков, който е и председател на групата общински съветници в СОС, настоя премиерът Румен Радев и кабинетът да реставрират отразяните фигури от Паметника на съветската армия, по-известен като МОЧА, и да възстановят монумента. По думите му въпросът с този паметник е достатъчно сериозен и е от национален мащаб, и трябва "Министерски съвет да се произнесе окончателно с трайно решение на проблема, а именно - "паметникът да бъде върнат на мястото му като част от цялостната художествена композиция в Княжеската градина".

Таков се противопостави на кмета Васил Терзиев, който поиска от държавата отрязаните части от монумента да се прехвърлят като собственост на общината, както и имотът в Лозен, където се съхраняват

"Националната памет не е въпрос на терен и на собственост, за да я прехвърлим във владение на кмета на #София. Точно това иска Васил Терзиев в доклад, който е част от дневния ред за сесията на СОС в четвъртък. В този доклад кметът предлага Столичният общински съвет да даде съгласие Столична община да придобие имот в район Панчарево, село Лозен, местност "Джуджин азмак", пише Таков в позиция в профила си в социалните мрежи. Той обяснява, че в момента в този имот, който е частна държавна собственост, се съхраняват нарязаните фигури от Паметника на Съветската армия и не е съгласен с аргумента на кмета да станат общинска собственост, защото целта му била да станат музейни експонати.

Още: Терзиев предлага общината да придобие скулпторите от МОЧА. БСП: "Очевидна провокация"

"Терзиев предлага с управлението на имота, Столична община да приеме и правото на собственост върху посочената художествена композиция. Заедно с това в доклада си кметът иска също СОС да даде съгласие Столична община да придобие всички скулптурни фигури и барелефи от монумента, които се намират в Княжеската градина в центъра на София", цитира искането на Васил Терзиев общинският съветник в пост във Фейсбук.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Нека да е ясно! Паметникът на Съветската армия и цялата композиция около него е много повече от един градски терен, за какъвто го представя кметът. Този монумент е на всички българи, които не споделят отричането на фашизма в #България. В тази връзка може да бъде направено допитване, но то трябва да бъде национален референдум. Защото въпросът с Паметника на Съветската армия е от национално значение, а не е обикновен градски териториален проблем, за какъвто го брои кметът", опонира Таков.

Още: Залезът на "Дума": Вестникът на социалистите спира да излиза

"В тази връзка очаквам премиерът Румен Радев и Министерски съвет да се ангажират с въпроса за реставрацията на фигурите и укрепването на постамента на Паметника на Съветската армия, с какъвто мотив той беше брутално разчленен преди повече от две години. Премиерът и Министерски съвет не бива да допускат прехвърляне на собствеността върху скулптурните фигури и барелефи от художествената композиция на монумента "Паметник на Съветската армия" от Областната управа на Столична община", посочва още той.

Таков е категоричен, че докладът на кмета Васил Терзиев "е очевидна провокация", а активността му по темата е "подозрителна", след като повече от две години нищо не е направил по въпроса.

Само дни преди изборите областната управителка Вяра Тодева, по чиято разпоредба бяха отрязани фигурите на монумента, издаде заповед да се махне скелето и огражденията, защото държавата плаща прекалено много за наема им.

Още: Крум Зарков: Ударът за БСП е тежък (ВИДЕО)

Сметката дотук

До 22 април т. г. месечният разход за скелето е бил 12 210 евро с ДДС, обясниха от областната управа. Няколко дни по-късно бяха премахнати и огражденията.

Демонтажът на Паметника на Съветската армия в София започна през декември 2023 г., а първо с флекс бяха нарязани и свалени най-високите фигури на постамента, след което беше изградено строителното скеле и метални ограждения в района, които останаха в продължение на три години. Окончателно решение какво ще се случва с демонтираните фигури в склада в Лозен, както и със самия паметник, към момента няма.

Още: Махат скелето около МОЧА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
БСП Паметник на съветската армия Иван Таков МОЧА
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес