Атаката на Украйна спря топлата вода и затвори два терминала за зърно в Новоросийск, в Оренбург ще се зарежда бензин по ред на номерата (ВИДЕО)

Два от най-големите зърнени терминали в Русия, разположени в най-голямото руско пристанище на Черно море - Новоросийск, са преустановили дейността си вследствие на украинските удари с дронове, нанесени през нощта на 11 срещу 12 август, съобщиха в сряда пред Reuters четири източника от бранша. Руската федерация е най-големият износител на пшеница в света и по-голямата част от този износ се осъществява през черноморските ѝ пристанища.

Основната зърнена лобистка група в Русия предупреди миналия месец, че украинските атаки с дронове могат да спрат износа на зърно през Черно море в близко бъдеще, което ще доведе до повишаване на цените и глад в Африка и Близкия изток.

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Нападението и щетите

Според местни жители атаката е продължила часове наред. Украинският мониторингов канал Exilenova+ обяви, че една от целите е бил зърнопреработвателният елеватор "Новоросийск". Това е голямо съоръжение за обработка на зърно в пристанището, предназначено за приемане, съхранение и товарене на зърно на морски плавателни съдове за износ. Данни от FIRMS, системата за засичане на топлинни петна по земната повърхност на НАСА, показаха, че в района на елеватора са засечени пожари.

Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко написа в официалния си канал в Telegram, че отломки от дронове са ударили 6 жилищни сгради, търговска сграда и строителна площадка.

Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" и срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия", заяви той.

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Новоросийск обяви извънредно положение, съобщи кметът Андрей Кравченко.

Двата ударени терминала за зърно в Новоросийск

Един от неназованите източници казва пред Reuters, че зърненият терминал в Новоросийск, който има експортен капацитет от 8,5 милиона тона годишно, е преустановил дейността си и в момента се извършва оценка на щетите. Говорител на „Деметра Холдинг“, която е собственик на терминала, казва само, че обектът е претърпял неуточнени щети, и отказва да коментира повече.

NKHP, друг голям зърнен терминал в Новоросийск с експортен капацитет от 7,1 милиона тона годишно, също е пострадал и е спрял дейността си, съобщават три източника от индустрията пред агенцията. OZK, основният му собственик, заяви, че терминалът е понесъл щети, но и че никой не е пострадал. Компанията посочи, че ще предостави допълнителни подробности, когато те станат налични.

WATCH: Russian air-defense trying to repel massive Ukrainian attack on Novorossiysk. pic.twitter.com/NDrw7G2KYP — Clash Report (@clashreport) August 12, 2026

Без топла вода в Новоросийск след атаката

Топлинният оператор в Новоросийск съобщи междувременно, че в резултат на атака с дронове са били повредени основните водопроводи за студена вода в града. Към момента доставката на студена вода в Новоросийск е напълно прекъсната. "Поради липсата на студена вода, необходима за стабилната и безопасна работа на топлоенергийното оборудване, дружеството временно е преустановило доставката на топла вода в целия град.

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"Специалистите на АД „АТЕК“ следят ситуацията и са готови незабавно да започнат възстановяването на доставките на топла вода, веднага щом бъде възстановено водоснабдяването със студена вода и оборудването е технически готово да започне да работи. Предприемаме всички необходими мерки, за да гарантираме, че жителите на Новоросийск ще получат отново топла вода възможно най-бързо след възстановяването на водоснабдяването със студена вода", добавят от дружеството.

"Пострадаха сгради на общообразователно училище, спортно училище и колеж. Водоснабдяването на града беше прекъснато поради повреди по два водопровода. „Повредите по първия етап са отстранени. Водопроводът е пуснат в експлоатация, промит и напълнен. В момента се монтира нов, четириметров участък от втория етап на тръбопровода TGV“, написа кметът на града.

В Оренбург намериха как да подредят опашките за зареждане на бензиностанциите

Междувременно в Русия продължава кризата с бензина - именно заради мащабните украински удари по нефтопреработвателни заводи. Губернаторът на Оренбургска област Евгений Солнцев съобщи, че ще бъде "откровен": "Ситуацията с горивото в региона става все по-трудна".

"Последният терористичен атентат, извършен от врага, създаде определени проблеми. Трябва да променим логистиката на доставките на гориво. Работата започна незабавно; няма време за губене. Проведени бяха редица преговори. Това обаче ни принуждава да въведем определени мерки. С цел да се поддържа функционирането на службите за спешна помощ – медицински грижи, пожарна охрана, правоохранителни и други служби, както и на обществения транспорт – регионалната оперативна група реши да наложи ограничения върху продажбата на гориво на физически лица и юридически лица", обяви Солнцев в Telegram.

По този начин, считано от 12:00 ч. на 12 август, във всички бензиностанции в региона ще влезе в сила нова процедура. Доставката на гориво на физически и юридически лица ще се извършва ежедневно в зависимост от регистрационния номер на превозното средство (четен или нечетен). Например на 12 август превозните средства с регистрационни номера, завършващи на четен номер, ще могат да зареждат, докато на 13 август това ще важи само за превозните средства с регистрационни номера, завършващи на нечетен номер - и така нататък.

"Влиза в сила забраната за пълнене на кани с гориво. Въвеждаме също така ограничения за количеството продавано гориво: бензин (A-92, A-95) – не по-малко от 15 литра и не повече от 30 литра на покупка. Дизелово гориво – до 60 литра в населените места и до 200 литра на бензиностанциите, разположени по междуобщинските, регионалните и федералните магистрали в региона. Ще ангажираме служители на Министерството на вътрешните работи и доброволци за координиране на ситуацията на бензиностанциите", обяви губернаторът.

Тези мерки, по думите му, са необходими. "Уверен съм, че ситуацията скоро ще бъде разрешена. Ще ви държа лично в течение. Бих искал да повторя, че имаме споразумения с други региони и засилваме сътрудничеството си с „Руските железници“. Пазарът на горива в нашата страна е един от най-стабилните в света. И всеки, който извърши престъпления срещу Русия, несъмнено ще понесе най-суровото наказание", закани се Солнцев.

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