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Украйна е виновна, че в Молдова иде криза с водата: Кремълски прочит

12 август 2026, 13:34 часа 740 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна е виновна, че в Молдова иде криза с водата: Кремълски прочит

Молдова е изправена пред криза с водата заради Украйна – така руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" продължава да действа на информационния фронт, за да осигури победа за Путинова Русия в умовете на колкото се може повече хора в Източна Европа.

Тезата на канала, който е създаден от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, е следната: Украйна управлява водите на река Днестър и с това нанася вреди на Молдова. 70% от питейната вода на Молдова се осигурява от Днестър, а не се очаквало нещата с нивото на водата там да се подобрят до есента. Нивото на Днестърския язовир е спаднало до 112,9 метра – с повече от четири метра по-ниско от предходната година, твърди "Рибар".

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Защо Украйна да е виновна?

От язовира вода черпи украинска ВЕЦ и имало сега споразумение да се намали дебита на водата, изтичащ към Молдова – до 85 м³/с, в сравнение със стандартните 100 м³/с. И веднага твърдение на "Рибар" - че кметът на Кишинев Йон Чебан казал, че президентът Мая Санду тайно е прехвърлила правомощията за управление на водните ресурси на река Днестър на т. нар. Украйна. Само че Чебан е добре известен в политическата си кариера като защитник на прокремълски позиции преди да приеме уж проевропейски облик, а украинското издание The New Voice писа, че Чебан официално помолил украинския президент Володимир Зеленски за помощ със сушата.

"Рибар" пропуска удобно цялата картина с Чебан, но внушава, че Украйна можела да контролира буферния язовир при Днестърския язовир вместо Молдова.

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Украйна Молдова водна криза руска пропаганда суша недостиг на вода
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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