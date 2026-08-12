България стартира процедура за нов европейски прокурор

Министерски съвет взе решение за стартиране на нова процедура по избор на европейски прокурор. Това е станало на оперативно заседание, проведено на 12 август 2026 г., съобщиха от Министерство на правосъдието. След анализ на всички действия на предходните две правителства, довели до отмяна от Върховния административен съд на РМС, прието от служебния кабинет, и при съобразяване на констатираните правни дефицити, Министерство на правосъдието ще внесе за следващо правителствено заседание решение за нова процедура по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор на Република България.

Става въпрос за решението на Министерския съвет да отмени вече направените номинации за наследник на Теодора Георгиева, което стана по време на служебния кабинет на Андрей Гюров и чието решение беше отменен от Върховния административен съд през юли. ОЩЕ: ВАС отмени процедурата на Министерския съвет за подбор на европейски прокурор

Дисциплинарката срещу Теодора Георгиева приключи

Решението идва на фона на приключилото дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева, която беше временно отстранена от длъжността европейски прокурор. Припомняме, че през юли Колегиумът на Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева, като ѝ наложи дисциплинарно наказание "порицание". Решението беше обявено в официално съобщение на ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура (EPPO). ОЩЕ: Европейската прокуратура наказа Теодора Георгиева само с "порицание".

През март 2025 г. Лаура Кьовеши временно отстрани Теодора Георгиева от длъжност, докато течеше проверка за нейната независимост. Това беше първият подобен случай в историята на Европейската прокуратура.

Малко преди това Георгиева публично заяви, че е била подложена на натиск във връзка с разследването по казуса "Чирен". Тя твърдеше още, че разследвания на Европейската прокуратура в България са били саботирани, а свидетели - отстранявани.

След появата на видеозапис с Пепи Еврото, в който е замесено и името на Георгиева, Софийската градска прокуратура започна проверка, възложена на тогавашната Комисия за противодействие на корупцията. До момента няма официална информация за резултатите от тази проверка, както и за разследването на пожара, при който загина майката на Теодора Георгиева. ОЩЕ: Европейската прокуратура наказа Теодора Георгиева само с "порицание"