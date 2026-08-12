Иран: Как да удължим сделката за примирие със САЩ, когато тя няма начало?

САЩ и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава, заяви пред Reuters високопоставен представител на Ислямската република. Той изрази тази позиция, след като Анадолската агенция (цитирана от БТА) предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието, влязло в сила в съответствие с подписаното през юни временно споразумение.

Още: 7-часова среща с върховния лидер Моджтаба Хаменей: Какво разкри президентът на Иран?

Този документ предвижда „незабавно и постоянно прекратяване на военните операции по всички фронтове“, но договорките бързо отпаднаха, след като на 7 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всичко е „свършило“.

Седмица по-късно иранското външно министерство обяви, че временното споразумение „е отменено“.

"САЩ нарушиха сделката"

"САЩ нарушиха временното споразумение 48 часа след сключването му и се оттеглиха от него няколко дни по-късно“, обясни пред Reuters висшият ирански представител.

Снимка: Иранска революционна гвардия, Getty Images

Още: Цената на петрола: Лоши новини след смъртоносни атаки срещу кораби в Близкия изток

В подписаното през юни временно споразумение се предвиждаше през 60-дневния срок да се водят преговори за постигане на окончателна сделка, включваща ограничаване на ядрената програма на Техеран и отменяне на американските санкции. Преговорният период също така можеше да се удължава.

Имаше редица изисквания, чието изпълнение бе смятано за необходима предпоставка за започването на следващия етап от преговорите. Условията включваха прекратяване на огъня в Ливан, гарантиране на свободно корабоплаване в Персийския залив и допускане на изключения, позволяващи на Иран да продава своя петрол въпреки наложените санкции.

Още: "Ще се усмихваме и търпим, докато му свърши мандатът": Иран нарочно тупа топката за мир с Тръмп (ВИДЕО)

„Един от въпросите, които се обсъждат чрез посредници, е връщането на САЩ към временното споразумение и определянето на график за изпълнението на поетите ангажименти. По тази точка няма абсолютно никакъв напредък“, казва източникът на Reuters.