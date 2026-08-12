След бронза на Европейското: Саръбоюков гони медал в Диамантената лига

След успеха на шампионата на Стария континент Божидар Саръбоюков ще продължи участието си в най-престижната верига в леката атлетика – Диамантената лига. Следващият му старт е на 21 август в Лозана, а само шест дни по-късно – на 27 август, българинът ще скача и на турнира в Цюрих.

Родната звезда ще участва в турнирите в Лозана и Цюрих

Голяма е вероятността възпитаникът на Димитър Карамфилов да се класира и за финала на Диамантената лига в Брюксел на 4–5 септември, където ще бъдат определени носителите на Диамантения трофей за сезона. Само дни след края на комерсиланата верига предстои още едно изключително престижно състезание – първото в историята World Athletics Ultimate Championship. И Саръбоюков ще бъде част от елитната компания в сектора за скок на дължина.

„Целият свят говори за това състезание. За мен това ще бъде едно световно“, каза Саръбоюков.

Новият шампионат на Световната атлетика ще се проведе от 11 до 13 септември 2026 г. в Будапеща. Форматът е създаден с идеята да събере на едно място абсолютния световен елит – олимпийски шампиони, световни шампиони, победителите в Диамантената лига и най-силните атлети според световната ранглиста. Първото издание ще събере близо 400 състезатели от около 70 държави.

В скока на дължина конкуренцията ще бъде сведена до само осем от най-добрите атлети в света. За разлика от традиционните световни първенства, за Ultimate Championship няма стандартни квалификационни нормативи. Покани се печелят чрез големите титли – олимпийската от Париж 2024 и световната от Токио 2025, чрез победа във финала на Диамантената лига през 2026 г., а останалите места се попълват според световната ранглиста.

Залогът също е безпрецедентен. Общият награден фонд на World Athletics Ultimate Championship е 10 милиона долара, което го превръща в най-богатото състезание в историята на леката атлетика.

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