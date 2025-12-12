"Слагат и махат снежинките": Проф. Рачев разочарова децата

Една снежинка се появи на картата за 25 декември, но после изчезна. Ту ги слагат, ту ги махат. Поне в обозримото бъдеще сняг не се очаква. Децата ще трябва да изкарат една кафява Коледа. Следващата седмица ще е копие на тази, която мина. В неделя се очаква малко захлаждане, след това отново топло. В Европа също ще е топло и сухо. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV Георги Рачев.

"Няма го този студ, които се настанява над Сибир, за да може да дойде и до нас. Това не отговаря на зима, а на късна есен", каза той.

По планините температурите ще са минус 1 – минус 2 градуса. "Това не е кучи студ", скара се професорът на заглавията, че се очаква сериозно захлаждане.

"По морето също ще е скучно. Едно и същи прогнози, едни и същи температури. Топло време за варненци, сметките им за парно ще са ниски", каза той.

Времето днес

Сутринта на места в равнините, котловините и по поречието на Дунав ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще са от минус 1 градус в котловините от Югозападна България до 8 градуса в североизточните райони.

И през деня на много места в Дунавската равнина, Лудогорието и Горнотракийската низина ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. След обяд ще се появи до умерен вятър от запад-северозапад и видимостта ще се подобрява. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево и почти тихо време с максимални температури между 8 и 13 градуса, малко по-високи в крайните югозападни райони, в София - около 12 градуса.