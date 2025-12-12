МВР министър за Борисов: Той е част от модела, предизвикал протестите

Оставката на кабинета "Желязков" все още нищо не означава, защото въпросът е какво ще се случи. "Политическият хронометър почва да цъка много интензивно и поне според мен на първа пролет ще трябва да избираме нов парламент" - това заяви бившият МВР министър Веселин Вучков, който си тръгна от второто правителство на Бойко Борисов, след като не му беше позволено да реализира реформа на МВР както той я виждаше.

Още: Данни, че хиляди в МВР избягват физически изпит: какви са последствията?

Според Вучков, който говори пред bTV, е много важно как ще бъдат проведени изборите, за да има наистина честен вот кой да ни управлява. Той изрично изяви неудовлетворение от "домовата книга" за определяне на служебен премиер - все хора, свързани със статуквото като Рая Назарян и Димитър Главчев. Вучков напомни, че тази промяна в Конституцията дойде и с помощта на ПП-ДБ. Отделно е много важно какво ще правят прокуратурата и ДАНС, които преди всеки вот сключват споразумения за борба с политическата корупция, каза още той. "Не очаквам нещо по-различно от това, което се случи на последните парламентарни избори", даде прогноза Вучков, визирайки и частичното касиране на последния вот. Но той вярва, че поне по-голяма избирателна активност ще има - и поиска ясни политически послания какви законови промени ще се правят, включително за службите и баланса на властите.

Причиних си да слушам тази изява (на Борисов) - не изглеждаше убедително, каза бившият МВР министър. "Борисов се опита да оглави протеста срещу него, казвайки, че в него участват негови приятели. Упражнение по неизбежност - ако може да се разкачи от модела, който му беше пришит. Разбира се, че той (Борисов) е част от модела", констатира Вучков - Още: Борисов: Настоях за тази оставка, за да не ни заличат (ВИДЕО)

"Не искате в Шенген, аз ще ви вкарам на сила" - как може Борисов да говори така, в такъв стил, попита Вучков, описвайки този маниер като "арогантност".

Същевременно Вучков заяви, че има високо мнение за Желязков, бил му състудент, имало вероятно и други хора в правителството, които си разбирали от работата, но е видимо, че това не е достатъчно. На въпрос как така сега бившият МВР министър е на площада, след като тръгна от централата на ГЕРБ, отговорът беше - просто е: хората, които не трябва да са начело, още са начело. Вучков каза и още нещо силно - човек съм, който може да прави компромиси, но има една вътрешна морална линия, която не може да премина. С това той напомни как беше принуден да работи с главния секретар на МВР, назначен от Пламен Орешарски (Светлозар Лазаров).

"Това беше г-н Пеевски" - така Вучков отговори на въпрос кой е главният герой, превърнал Благоевград в "икономическа пустиня". Вучков напомни с тези думи фалита на "Булгартабак" в града.

Още: Хиляди в МВР вземат и заплата, и пенсия: Бивш вътрешен министър със стряскащи данни