Кабинетът подаде оставка:

12 декември: Съдбоносно решение и тежки загуби в историята на България

12 декември 2025, 07:45 часа 387 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

12 декември 1941 г.: България се включва във Втората световна война

На тази дата България окончателно влиза във Втората световна война, обявявайки война на Англия и САЩ. С това България окончателно влиза във войната. Без да си дава сметка за тежките последствия, на 13 декември тогавашният министър-председател Богдан Филов заявява, че включването на България във Втората световна война е само "символично" и е просто "договорно задължение"

Заради немския неуспех при Москва, България е принудена да се противопостави на Англия и САЩ. Това искане е отправено към страната ни на 12 декември от министрите на Германия и Италия. Царят веднага е уведомен за тази "покана". Само часове след получаване на ултиматума, на 12 декември в 15:30 часа Министерският съвет приема с единодушие предложението. 

Вижте също: 11 декември: Решението на Васил Левски, което остави завинаги следа в историята на България

Първият кървав данък страната ни плаща на 10 януари 1944 г. - тогава англо-американската авиация бомбардира жестоко София през нощта и я изравнява със земята. Няколко хиляди сгради са разрушени, а хиляда души са убити. Най-много са разрушенията по историческия център на града, където освен бомби са хвърляни и детски играчки с експлозив.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Българската авиация също е подложена на изпитание. Противникът е с неоспоримо числено и техническо превъзходство, но въпреки това са свалени 120 вражески самолета. Добричлията Димитър Списаревски успява да свали американския бомбардировач Б-24 „Освободител” и да го унищожи.

Равносметката от това "символично" задължение е 50 000 авиобомби в 168 населени места, разрушени над 12 000 сгради, 30 000 погубени живота и над 2300 са ранени.

България първоначално се включва във войната като съюзник на Нацистка Германия, присъединявайки се към Тристранния пакт. Но след преврата на 9 септември 1944 г., свалянето на правителството и смъртта на цар Борис III, страната ни се присъединява към Антихитлеровската коалиция. Започналият процес на "народна демокрация" води до премахване на монархията през 1946 г. и последвал режим на еднопартийна комунистическа власт.

Прочетете също: 9 декември в историята: Денят, в който България окончателно загуби Беломорска Тракия

През 1947 г. на Парижкото мирно споразумение страната ни е призната за победена страна. Но тъй като в хода на войната, тя променя съюзниците си, не е окупирана като Германия. Вместо това запазва териториалната си цялост, но без Беломорска Тракия и Вардарска Македония.

Участието на България в най-голямата война в световната история води до загуба на суверенитета и политика със силно съветско влияние, налагащо комунистически режим.

12 декември 1872 г.: Последното писмо на Васил Левски

На тази дата Васил Левски написва последното си писмо, което е адресирано до Ловешкия комитет. В него той изразява горчивината си от предателството и страха да се действа:

"От Вашите кожи цървули не ставали. И всичко това произхожда от страха Ви.... По тия писма се страхувам да дойда в града ви. В тях тълкувам истинно предателство и/или предателство без да иска – от страх... Затова колкото писма, пари, вестници и всички, каквито има оставени при вас и в председателя тайни работи да се пренесат у Николчо, че или аз ще премина да ги взема, или друг ще пратя да ги отнесе..", пише Левски в последното си писмо.

В него Апостола изразява и разочарованието си от липсващи пари от касата на комитета.

Въпреки това на 24 декември Левски пристига в Ловеч. На 27 декември е заловен след предателство в Къкринското ханче и това го отвежда до бесилото.

Прочетете също: 10 декември в историята на България: Освобождението на Плевен и героичната смърт на "македонския Левски"

12 декември 1913 г.: Убийствата на свещениците Евтим Христов и Гавраил Христов

На 12 декември 1913 година от сръбските власти са избити 126 от първенците на Радовиш и околията. Живеещите в този район са подложени на изтезания и мъчения. Сред зверствата, извършени от сърбите, са убийствата на свещениците Евтим Христов и Гаврил Христов заради "сгрешената" от тях служба. По време на църковната служба двамата свещеници споменали цар Фердинанд, вместо сръбския крал и това довело до гибелта им. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
На този ден Втора световна война история
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес